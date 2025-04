Venerdì 18 aprile, Sky Atlantic manda in onda la prima puntata di Gangs of London 3. La serie tv è proposta, in prima visione assoluta, dalle ore 21:15 circa.

Gangs of London 3 prima puntata, regista e dove è girata

La società che ha realizzato la terza stagione di Gangs of London è la Pulse Films, appartenente al Vice Studio Group. Gli ideatori della produzione sono Gareth Evans e Matt Flannery.

Appartenente ai generi crime e poliziesco, la serie è originaria della Gran Bretagna, dove si sono svolte le riprese e dove il terzo capitolo ha debuttato nel marzo di quest’anno. La sceneggiatura è firmata da Peter McKenna, David Mar Stefansson, Danusia Samal, Tolula Dada, Kevin Rundle, Mary Fox e Marty Thornton.

La regia, invece, è di Kim Hong Sun, Farren Blackburn e Tessa Hoffe. Sono otto gli episodi che compongono Gangs of London 3. Ogni appuntamento ha una durata di 50 minuti. Sky Atlantic ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì.

Gangs of London 3 prima puntata, la trama

Nel corso di Gangs of London 3, i protagonisti sono costretti a fare i conti con una cattiva partita di droga. Essa si rivela avere delle conseguenze terribili, al punto che causa centinaia di vittime civili in tutta Londra.

Tale fatto, ovviamente, rappresenta un importante problema soprattutto per la famiglia Dumani, per la quale lavora Elliot, ex poliziotto divenuto, oramai, un gangster. Inevitabilmente, l’ondata di morti che colpisce la capitale inglese ha un importante risalto nei media ed attira l’attenzione delle forze dell’ordine.

Spoiler finale

Le indagini pressanti della polizia, nel corso della terza stagione di Gangs of London al via oggi, venerdì 18 aprile, mettono sotto grande pressione le gangs cittadine. Ciò ha importanti ripercussioni per i personaggi principali, sia dal punto di vista privato che professionale, con gravi conseguenze per i Wallace, Luan e Lale. La situazione peggiora ulteriormente quando si scopre che la manomissione della partita di droga è stata volontaria.

Gangs of London 3 prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Gangs of London, visibile nel nostro paese in prima serata su Sky Atlantic ed in diretta streaming ed on demand su Sky Go.