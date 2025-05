Stasera in tv venerdì 2 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film con Sylvester Stallone, Rambo 2 – La vendetta.

Stasera in tv venerdì 2 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il game show L’eredità – Tutti in viaggio. Speciale in prima serata de L’eredità, condotto da Marco Liorni, che dedica una puntata tematica al desiderio di partire, ispirato dall’arrivo della bella stagione. Parteciperanno in qualità di concorrenti sei coppie del mondo dello spettacolo.

Su Rai3, alle 21.55, l’attualità con Farwest. Dopo qualche settimana di pausa tornano le inchieste realizzate dalla giovane redazione coordinata da Salvo Sottile. Come sempre il programma, che andrà in onda fino al 28 giugno, si propone di indagare mondi sconosciuti, inquietudini e tendenze di una modernità sempre più imprevedibile.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Europa Riconosciuta. A 100 anni dalla scomparsa di Antonio Salieri, viene proposta la sua opera nell’allestimento che inaugurò la stagione 2024 del Teatro alla Scala. Dirige Riccardo Muti. Con Diana Damrau, Désirée Rancatore. Etoile Alessandra Ferri e Roberto Bolle.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Da sempre attento al caso di Liliana Resinovich, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi è stato il primo, lo scorso 11 aprile, a dare la notizia dell’iscrizione del marito della vittima nel Registro degli indagati. A fare lo scoop è stato uno degli ospiti fissi, il giornalista Carmelo Abbate.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Francesca Schianchi è tra gli ospiti fissi del talk condotto da Diego Bianchi in arte Zoro. La giornalista del quotidiano “La Stampa” affronta ogni settimana nello “spiegone” un argomento che fa discutere, ma che dovrebbe anche far riflettere.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. L’ecosostenibilità è il tema della Mystery Box che contiene ingredienti vegetali. Per l’Invention Test gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli chiedono ai concorrenti un piatto con protagonista l’aglio tra i tipi proposti.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Dopo i “best of” delle ultime due settimane, questa sera Maurizio Crozza torna in diretta con il suo apprezzatissimo one man show. Nel mirino ci sono spesso i più discussi personaggi del mondo della politica, dell’economia e dello sport.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Case da incubo. Davanti ad abitazioni in situazioni talmente raccapriccianti da farle somigliare a tuguri, Aggie Mackenzie e Kim Woodburn, armate di guanti di gomma e qualche consiglio, cercano di convertire alle norme igieniche le famiglie che vi vivono.

I film di questa sera venerdì 2 maggio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2023, dei Manetti Bros, Diabolik – Chi sei? con Giacomo Gianniotti, Valerio Mastandrea. Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik (Giacomo Gianniotti) e Ginko (Valerio Mastandrea) si trovano faccia a faccia. Rinchiuso in una cella, senza via di uscita e certo di andare incontro ad una morte inevitabile, Diabolik decide di rivelare finalmente all’ispettore il suo misterioso passato.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di Chris Nahon, Lady Bloodfight, con Amy Johnston, Jenny Wu. Una giovane americana esperta di arti marziali partecipa ad un torneo clandestino di combattimento femminile in Asia. Deve sconfiggere avversarie spietate per ottenere la vittoria.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 1985, di George Pan Cosmatos, Rambo 2 – La vendetta, con Sylvester Stallone, Tom Berenger. John Rambo (Sylvester Stallone) è in prigione, ma il colonnello Trautman (Richard Crenna) gli garantisce la libertà anticipata a patto che vada in Vietnam per un’ultima missione: salvare alcuni prigionieri americani. Con l’aiuto della bella Co Bao cerca di liberarli, ma viene catturato e torturato.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film fantastico del 2003, di Ang Lee, Hulk, con Eric Bana. Il ricercatore Bruce Banner viene colpito da radiazioni gamma. Da quel momento, ogni volta che è colto dall’ira si trasforma in un mostro verde. Non sapendo controllare il fenomeno, è costretto a fuggire.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1977, di Clint Eastwood, L’uomo nel mirino, con Clint Eastwood, Sondra Locke. Ben Shockley, agente di Los Angeles, viene inviato a Las Vegas per riportare in California Agusta Mally, una prostituta chiamata a deporre in un importante processo. Ma…

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1996, di Donald Petrie, Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare, con Whoopi Goldberg, Dianne Wiest. Per sfondare nel mondo della finanza, Laurel Ayers, una donna di colore grintosa ma onesta, s’inventa un prestigioso partner d’affari.

Stasera in tv venerdì 2 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio. Oklahoma, Anni 20. Ernst, giovane reduce, trova lavora da zio William, ricco e cinico proprietario terriero. Intanto il detective White indaga sulla morte di alcuni nativi americani.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film poliziesco del 2006, di Michael Mann, Miami Vice, con Jamie Foxx, Colin Farrell, Naomi Harris. Versione cinematografica del celebre serial tv degli Anni 80. I detective Crockett e Tubbs sono alle prese con un’organizzazione criminale capeggiata da una dark lady e…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2022, di Domenico Croce, Vetro, con Carolina Sala, Tommaso Ragno. Da molto tempo una ragazza non esce più dalla propria stanza. Un giorno, spiando i vicini di casa, si accorge che nell’appartamento di fronte succede qualcosa di orribile. Ma…