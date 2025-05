Venerdì 16 maggio, le semifinali degli Internazionali di Roma di tennis stravolgono il palinsesto di Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato, infatti, ha deciso di mandare in onda sia la partita di Lorenzo Musetti che quella di Jannik Sinner.

Internazionali di Roma semifinali Rai 1, il match del pomeriggio

La giornata del 16 maggio è, per il tennis italiano, una data storica. Dopo 68 anni, infatti, due italiani hanno raggiunto le semifinali degli Internazionali di Roma. L’ultima volta era accaduto nel 1957 e, in quella occasione, erano protagonisti Nicola Pietrangeli e Beppe Merlo.

Su Rai 1, gli appuntamenti con gli Internazionali di Roma iniziano alle ore 15:30 circa. In tale orario, infatti, prende il via la partita fra il nostro Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.

Si tratta di una partita molto attesa. I due si sono affrontati, in carriera, in altre cinque occasioni. In quattro di esse ha avuto la meglio l’atleta spagnolo, mentre Musetti ha ottenuto la vittoria una volta sola. Il nostro portacolori, inoltre, cerca la rivincita dopo la sconfitta rimediata poche settimane fa, quando in tre set ha perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Come cambia il daytime

A causa della messa in onda del faccia a faccia fra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, cambia il daytime di Rai 1 di venerdì 16 maggio. La consueta puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo termina con mezz’ora in anticipo, alle 15:30 anziché alle 16:00.

Salta, invece, la consueta puntata con La Volta Buona Special. Confermato, invece, l’appuntamento con La Vita in Diretta di Alberto Matano, che però dovrebbe partire in ritardo rispetto al solito, alle 17:40 circa.

Internazionali di Roma semifinali Rai 1, in prima serata c’è Jannik Sinner

Nell’altra semifinale degli Internazionali di Roma, il tennista attualmente più forte al mondo, ovvero l’italiano Jannik Sinner, sfida lo statunitense Tommy Paul. Nei quattro precedenti, l’azzurro ha vinto tre volte. Quello di oggi, tuttavia, è il primo scontro fra loro sulla terra rossa.

L’inizio dell’incontro è fissato alle 20:30. Per tale motivo, il collegamento su Rai 1 parte subito dopo la fine dell’edizione delle 20:00 del TG1. Saltano le puntate di Cinque Minuti con Bruno Vespa e di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Al termine della partita, in seconda serata, prende la linea Milly Carlucci con Sognando Ballando con le stelle.

Sia Musetti-Alcaraz che Sinner-Paul sono fruibili anche in streaming su Rai Play. La telecronaca è affidata a Marco Fiocchetti ed Omar Camporese. Gli studi pre e post partita sono guidati da Maurizio Fanelli, Adriano Panatta e Rita Grande.