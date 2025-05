Il film Un Babysitter da Sogno, diretto da Damián Romay, è una commedia sentimentale del 2023, che racconta la storia di una madre single che trova un aiuto inaspettato nella sua vita frenetica. Il film va in onda su Tv8 e ha una durata di 90 minuti.

I protagonisti del film sono Alice, interpretata da Elisabeth Harnois, e Jacob, interpretato da Tyler Johnson. Accanto a loro, un cast di talento che include Amina Massai, Dana Anderwald, Darren Anselmo, Lily Jane e Jevon White.

Regia e produzione del film Un Babysitter da Sogno

La regia di Un Babysitter da Sogno è affidata a Damián Romay, mentre la produzione è curata da Champlain Media e Reel One Entertainment.

Dove è stato girato?

Le riprese di Un Babysitter da Sogno si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente in Florida, sfruttando ambientazioni urbane e residenziali per enfatizzare il contesto familiare della storia.

St. Petersburg, Florida : molte scene sono state girate in questa città, caratterizzata da un’atmosfera solare e rilassata, perfetta per il tono della commedia romantica.

: molte scene sono state girate in questa città, caratterizzata da un’atmosfera solare e rilassata, perfetta per il tono della commedia romantica. Clearwater Beach : utilizzata per le sequenze legate alla fuga di Alice e sua figlia Nina durante un weekend di svago.

: utilizzata per le sequenze legate alla fuga di Alice e sua figlia Nina durante un weekend di svago. Resort di lusso nelle Hawaii (set ricostruito in studio) : per le scene dell’evento aziendale di Alice, è stato ricostruito in studio un resort hawaiano, con scenografie dettagliate che ricreano l’atmosfera tropicale.

: per le scene dell’evento aziendale di Alice, è stato ricostruito in studio un resort hawaiano, con scenografie dettagliate che ricreano l’atmosfera tropicale. Quartieri residenziali di St. Petersburg: impiegati per le riprese della casa di Alice e le interazioni quotidiane tra i personaggi.

Trama del film Un Babysitter da Sogno

La trama ha come protagonista Alice, una dinamica donna d’affari e madre single di Nina, nove anni, si trova di fronte a una sfida. Una promozione significativa la catapulta in un vortice di impegni, rendendo quasi impossibile bilanciare le esigenze del lavoro con la vita familiare. Il tempo per Nina diventa una risorsa preziosa e sempre più scarsa.

Fortunatamente, suo cognato Jacob interviene, offrendosi di prendersi cura della bambina. Tra giochi e risate, Jacob e Nina sviluppano un legame speciale e profondo, portando un raggio di sole nella vita frenetica di Alice.

Spoiler finale

Mentre un importante evento aziendale li porta tutti nelle esotiche Hawaii, Alice è costretta a confrontarsi con la complessa rete della sua esistenza. Il rapporto con il suo fidanzato e concorrente, Max, è messo alla prova, tra ambizioni professionali e sentimenti personali. Il viaggio alle Hawaii non è solo un’occasione di lavoro, ma anche un momento di riflessione per Alice, che si interroga sul futuro della sua carriera e sulla possibilità di un nuovo amore, forse inaspettato, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Tra sfide professionali e scoperte personali, Alice dovrà navigare tra le onde del successo e quelle del cuore, imparando a conciliare ogni aspetto della sua vita.

Un Babysitter da Sogno – Cast completo

Ecco il cast principale del film Un Babysitter da Sogno con i rispettivi personaggi: