Martedì 20 maggio è in onda, dalle ore 21:10 circa, la puntata dal titolo Tu sei morta de Le indagini di Roy Grace. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa su Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Le indagini di Roy Grace Tu sei morta, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions, l’appuntamento intitolato Tu sei morta è il terzo della quarta stagione.

Tale capitolo, che ha debuttato sull’emittente britannica ITV nel luglio dello scorso anno, è composto da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 100 minuti. Giallo, salvo improvvise modifiche di programmazione tv, propone il finale di stagione nel prime time del prossimo 27 maggio.

Coloro che curano la regia della serie sono Brian Kelly, Dan Zeff, Kate Saxon e Bille Eltringham. La sceneggiatura, invece, è scritta da Ben Court, Ed Withmore, Jess Williams, Russell Lewis e Caroline Ip. Le riprese si sono svolte in varie località del Sussex, concentrandosi soprattutto nella città Brighton.

Le indagini di Roy Grace Tu sei morta, la trama

Nel corso dell’episodio Tu sei morta, gli agenti di polizia si ritrovano ad indagare su uno dei casi più importanti ed al tempo stesso inquietanti della loro vita.

Un operaio impiegato all’interno di un cantiere posto nei pressi di Have Lagoon dà l’allarme dopo che ritrova alcune ossa umane. I rilievi scientifici effettuati sui resti evidenziano che la vittima, morta vari anni prima, è stata uccisa. Un particolare, però, cattura l’attenzione dei poliziotti: il cadavere presenta un marchio con scritto “Sei morto”.

Spoiler finale

Quasi in contemporanea, Grace e Branson ricevono l’allarme per la sparizione di una Logan Somerville, una giovane donna che è stata rapita. I protagonisti, sin da subito, pensano che tale caso sia collegato a quello del ritrovamento delle ossa. I detective, procedendo con le indagini, scoprono la verità: in città opera un pericoloso serial killer.

Le indagini di Roy Grace Tu sei morta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le indagini di Roy Grace, la cui quarta stagione prosegue con la terza puntata oggi, martedì 20 maggio, a partire dalle ore 21:10 circa, sulla rete del digitale terrestre Giallo.