Il film Colpo di fulmine in Andalusia (Coup de Foudre en Andalousie), diretto da Stéphane Malhuret, è una commedia sentimentale del 2019, ambientata nel sud della Spagna. Il film va in onda su Rai Premium e ha una durata di 95 minuti.

I protagonisti del film sono Claire, interpretata da Maud Baecker, e Alvaro, interpretato da Agustín Galiana. Accanto a loro, un cast di talento che include Constance Labbé, Victoria Olloqui, Daniel Lundh, Lola Casamayor, Rodolfo De Souza, Nicolás Gaude, Alexis de Manresa e Anne Azoulay.

Regia e produzione del film Colpo di fulmine in Andalusia

La regia di Colpo di fulmine in Andalusia è affidata a Stéphane Malhuret, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista.

Il film è prodotto in Francia, con la distribuzione curata da Rai Premium.

Dove è stato girato?

Le riprese di Colpo di fulmine in Andalusia si sono svolte principalmente in Spagna, sfruttando ambientazioni suggestive per enfatizzare il tono romantico del film.

Siviglia : utilizzata per le scene iniziali e per le sequenze legate alla ricerca di Laura.

: utilizzata per le scene iniziali e per le sequenze legate alla ricerca di Laura. Granada : impiegata per le scene più intime tra Claire e Alvaro.

: impiegata per le scene più intime tra Claire e Alvaro. Cordova : scelta per rappresentare il viaggio attraverso l’Andalusia.

: scelta per rappresentare il viaggio attraverso l’Andalusia. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne delle abitazioni e degli hotel.

Trama del film Colpo di fulmine in Andalusia

Claire, donna single e indipendente, vola nel sud della Spagna per partecipare al matrimonio della sorella minore, Laura. Tuttavia, appena atterrata in Andalusia, la accoglie una notizia sconvolgente: Laura è scomparsa e non risponde al telefono da ore. Le autorità locali liquidano l’accaduto come un possibile allontanamento volontario, ma Claire non ci crede. Nemmeno Álvaro, il promesso sposo, è convinto di questa versione. Insieme, nonostante l’evidente tensione tra loro, decidono di unire le forze e ripercorrere le tappe del viaggio di Laura alla ricerca di indizi.

Attraversano borghi affascinanti, spiagge assolate e città storiche dell’Andalusia come Granada, Cordoba e Siviglia, ricostruendo lentamente gli ultimi movimenti della ragazza. Ogni luogo visitato svela un frammento del mistero e, allo stesso tempo, costringe Claire e Álvaro a confrontarsi con sé stessi e con l’immagine che avevano l’uno dell’altro. Da freddi e diffidenti, iniziano a conoscersi meglio, scoprendo affinità inaspettate e una crescente complicità.

Spoiler finale

La scomparsa di Laura si rivela il catalizzatore di un cambiamento profondo. Man mano che emergono segreti familiari e personali, Claire è costretta a mettere in discussione certezze radicate, mentre Álvaro mostra lati del suo carattere che nessuno sospettava. In un viaggio tra paesaggi mozzafiato e verità taciute, i due protagonisti si trasformano, trovando qualcosa che non stavano cercando: sé stessi… e forse anche l’amore.

Colpo di fulmine in Andalusia – Cast completo

Ecco il cast principale del film Colpo di fulmine in Andalusia con i rispettivi personaggi: