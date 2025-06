Il film We Live in Time Tutto il tempo che abbiamo, diretto da John Crowley, è un dramma romantico del 2024, che racconta una storia d’amore intensa e struggente. Il film va in onda su Sky Cinema Uno il 7 giugno 2025, e ha una durata di 108 minuti.

I protagonisti del film sono Tobias Durand, interpretato da Andrew Garfield, e Almut Brühl, interpretata da Florence Pugh. Accanto a loro, un cast di talento che include Grace Delaney, Lee Braithwaite, Aoife Hinds, Adam James, Douglas Hodge, Amy Morgan, Niamh Cusack, Lucy Briers e Robert Boulter.

Regia e produzione del film We Live in Time Tutto il tempo che abbiamo

La regia di We Live in Time Tutto il tempo che abbiamo è affidata a John Crowley, mentre la sceneggiatura è scritta da Nick Payne.

Il film è prodotto da StudioCanal, Film4 Productions, SunnyMarch, Shoebox Films, Canal+ e Ciné+, con la distribuzione curata da Lucky Red.

Dove è stato girato?

Le riprese di We Live in Time Tutto il tempo che abbiamo si sono svolte principalmente nel Regno Unito e in Francia, sfruttando ambientazioni urbane e intime per enfatizzare il tono emotivo del film.

Londra, Regno Unito : utilizzata per le scene iniziali e per le sequenze legate alla vita quotidiana dei protagonisti.

: utilizzata per le scene iniziali e per le sequenze legate alla vita quotidiana dei protagonisti. Parigi, Francia : impiegata per le scene romantiche e i momenti chiave della relazione tra Tobias e Almut.

: impiegata per le scene romantiche e i momenti chiave della relazione tra Tobias e Almut. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne delle abitazioni e degli ospedali.

Trama del film We Live in Time Tutto il tempo che abbiamo

Tobias Durand, uomo disilluso e fresco di separazione, vaga per le strade di Londra in una giornata grigia, alla disperata ricerca di una semplice penna con cui firmare i documenti del divorzio. Quel piccolo oggetto, simbolo di una fine, diventa il pretesto per un nuovo inizio. Infatti, proprio durante questa ricerca, Tobias viene accidentalmente investito da una donna: Almut Brühl, ex pattinatrice artistica tedesca che ha da poco cambiato vita per diventare una chef emergente in un ristorante della capitale britannica.

Quello che potrebbe sembrare solo un incontro sfortunato si trasforma in un inatteso colpo di fulmine. Tra Tobias e Almut nasce una storia d’amore intensa e genuina, costruita giorno dopo giorno tra le strade di Londra, le cucine affollate dei bistrot e le piste di pattinaggio dimenticate. La loro relazione si snoda lungo un arco di dieci anni, segnato da passioni, crisi, rinascite e momenti di autentica felicità.

Spoiler finale

Ma quando a Almut viene diagnosticata una malattia improvvisa e aggressiva, la narrazione cambia tono, abbandonando la leggerezza iniziale per farsi più profonda e toccante. Il tempo diventa allora un bene raro, da non sprecare, da vivere fino all’ultimo secondo. In una città che non dorme mai, Tobias e Almut imparano che anche il dolore può contenere amore, e che ogni istante condiviso può essere eterno, se vissuto con il cuore.

We Live in Time Tutto il tempo che abbiamo – Cast completo

Ecco il cast principale del film We Live in Time Tutto il tempo che abbiamo con i rispettivi personaggi: