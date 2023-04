Amori (e guai) a Parigi dal 9 aprile su Sky Serie: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Mercoledì 5 aprile, dalle ore 12:00, si è svolta la conferenza stampa della serie Shake. La produzione, realizzata da Lucky Red e Rai Fiction, è visibile su Rai Play a partire dal 14 aprile. La trama si basa sull‘Otello di Shakespeare, riadattata in un liceo romano dei giorni nostri e con protagonisti 16enni e 17enni.

Alla conferenza stampa di Shake presenzia la Direttrice Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Con lei i produttori Andrea Occhipinti e Mattia Guerra. Attesa la regista Giulia Gandini e una parte del cast. In particolare ci sono Giada Di Palma, Jason Prempeh, Alessandro Cannavà, Giulia Fazzini, Damiano Gavino e Greta Esposito.

Shake conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Shake. La prima a prendere la parola è la Direttrice Maria Pia Ammirati: “Adattiamo i grandi capolavori perché questi durano in eterno e non hanno una scadenza. Il fulcro dell’Otello è la gelosia. Mettiamo in scena un dramma da sempre esistito nel mondo degli umani, ma visto con gli occhi dei ragazzi. Finalmente interpretiamo la volontà di entrare nel mondo dei teenager. Questa è una serie che va nel solco di Mare Fuori”.

Continua Andrea Occhipinti: “Noi cerchiamo sempre delle idee originali per proporre al pubblico qualcosa di diverso. In questo caso abbiamo avuto l’intuizione di prendere Shakespeare e adattarlo a un liceo romano. Siamo molto orgogliosi del risultato finale“. La regista Giulia Gandini: “Rendere contemporaneo un autore come Shakespeare è sicuramente una sfida impegnativa. Con il progetto ho avuto un amore a prima vista e mi ritengo fortunata per aver avuto la possibilità di dare il mio contributo”.

Il protagonista Jason Prempeh

Nella conferenza stampa di Shake rilascia delle dichiarazioni il protagonista Jason Prempeh: “Interpreto Thomas, un giovane che ha molta passione per il parkour. Io sarei Otello e questo dà sicuramente grande soddisfazione, ma anche grandi responsabilità“. Prosegue Giada Di Palma: “Sono orgogliosa di aver fatto Jago, ovvero uno dei personaggi più affascinanti dell’intera opera. Così come lui, anche Gaia, la ragazza a cui presto il volto, ha tante ombre. Faccio i complimenti agli ideatori della serie, che hanno avuto l’intuizione di trasformare la guerra dell’Otello in una competizione di parkour”.

Shake conferenza stampa, il resto del cast

La conferenza stampa di Shake continua con Alessandro Cannavà: “Sono Michele, alias Cassio. Così come nell’opera originale subisce il fascino delle donne. Ha paura di non piacere e dunque fa di tutto per piacere agli altri”. Giulia Fazzini: “Do il volto a Beatrice/Desdemona. In Shake ricerca l’autenticità che ritroverà in Thomas. Ha il coraggio di ricercare l’amore”. Damiano Gavino: “Interpreto Leonardo, che ha una relazione tossica con Beatrice. Il mio personaggio non riesce a gestire la gelosia, che diviene per questo possessione“.

Conclude Greta Esposito: “Sono Emilia, adolescente senza pregiudizi. Non a caso sarò la prima a portare nel proprio gruppo Beatrice. Sono fidanzata con Gaia ed è stata una sfida portare in scena una omosessualità non stereotipata. È stato molto interessante poter creare e costruire un’adolescente alla ricerca della sua identità”. La conferenza stampa di Shake finisce qui.