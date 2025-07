Nella notte fra lunedì 28 e martedì 29 luglio è arrivata la notizia della morte di Enrico Lucherini. Lo storico agente delle star avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 8 agosto.

Enrico Lucherini morte, la notizia confermata dall’ANSA

A comunicare la notizia della morte di Enrico Lucherini è stata l’agenzia ANSA. Il decesso è stato confermato da Gianluca Pignatelli, prima allievo e poi socio ed amico di Lucherini, che ha sottolineato: “Siamo qui a piangerlo, si è spento nel sonno e con tutto il nostro affetto“. Il decesso è avvenuto all’interno della sua abitazione ai Parioli, storico quartiere della capitale Roma.

Enrico Lucherini è nato nel 1932. Il padre era un medico e, per non deluderlo, frequenta gli studi universitari di Medicina e chirurgia. Poco tempo dopo, tuttavia, comprende che questa non è la sua strada ed inizia l’Accademia Nazionale di Arte drammatica. L’incontro che cambia la sua vita è quello con Sophia Loren, che lo convince ad avviare un’attività di promozione degli attori del cinema.

È l’inizio della sfavillante carriera da agente, una figura dello star system che, di fatto, non esisteva prima di Lucherini.

Una carriera durata oltre 60 anni

La carriera da agente di Enrico Lucherini è durata oltre 60 anni. In tale lasso di tempo, e soprattutto nel periodo della cosiddetta dolce vita, Lucherini lavora al fianco dei più grandi divi del cinema italiano ed internazionale, da Sandra Milo a Monica Vitti, passando per la già citata Sophia Loren ed Anita Ekberg.

Ha collaborato, inoltre, a film entrati nella storia del cinema e vincitori di importanti riconoscimenti come il Premio Oscar, fra cui La Dolce Vita di Federico Fellini e Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Famosissime sono, poi, le cosiddette lucherinate, termine entrato nell’uso comune e che era utilizzato per indicare le notizie e gli scandali, spesso inventati di sana pianta, diffuse dall’agente per promuovere le pellicole.

Uno stile ed un temperamento assolutamente unici, che hanno contribuito a rendere iconica la figura di Enrico Lucherini.

Enrico Lucherini morte, i messaggi di cordoglio

Sono decine i messaggi che i vip e gli addetti ai lavori hanno dedicato ad Enrico Lucherini subito dopo la diffusione della notizia della sua morte.

Fra gli altri, spicca il pensiero di Manuela Cacciamani, Ad di Cinecittà, che ha sottolineato: “Se il cinema italiano e la stessa Cinecittà esercitano una magia nel mondo, un pizzico di questa magia si deve anche all’inventiva, all’intuito, ai trucchi ed insomma alle ‘lucherinate’ di questo genio della comunicazione. Che ha reso il cinema un po’ più grande, imprevedibile e divertente“.