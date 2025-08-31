Rosamunde Pilcher Ti troverò film Canale 5
Film romantici

Rosamunde Pilcher Ti troverò film – trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Canale 5

Aurora Broschi
31 Agosto 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Il film romantico tedesco Rosamunde Pilcher: Ti troverò trae ispirazione dai racconti della celebre scrittrice britannica. In particolare, il film andrà in onda su Canale 5 e, inoltre, fa parte della storica collezione di pellicole che si ambientano in Cornovaglia, peraltro molto amate dal pubblico italiano.

Uno scorcio panoramico della Cornovaglia, con le sue scogliere e il mare, una delle suggestive location del film.

Regia, produzione e protagonisti del film Rosamunde Pilcher: Ti troverò

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Marc Prill, mentre invece Uschi Müller firma la sceneggiatura. Inoltre, la pellicola è una produzione ZDF in collaborazione con FFP New Media, che è stata girata principalmente tra la Germania e il Regno Unito. A guidare il cast, nel ruolo dei protagonisti principali, ci sono Hedi Honert, Frederik Funke e Kirsten Block, i quali interpretano una storia d’amore sospesa tra passato e presente.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film principalmente in Cornovaglia, nel Regno Unito, tra i suoi caratteristici paesaggi marini e i villaggi costieri. In aggiunta, la produzione ha effettuato alcune riprese anche ad Amburgo, in Germania, per le scene d’interni e per gli ambienti urbani.

Una scena tratta dal finale del film, in cui i protagonisti Helen e Liam si guardano intensamente, suggellando la loro storia d'amore.

Trama del film Rosamunde Pilcher: Ti troverò

Analizzando la trama, la storia si concentra su Helen Brody (Hedi Honert), una donna che vive in una cittadina costiera della Cornovaglia, dove costruisce barche e, allo stesso tempo, piange la scomparsa di suo marito Jonah, disperso in mare. Tuttavia, quando Liam Shaw (Frederik Funke) arriva da Amburgo per chiudere la pratica assicurativa, di conseguenza Helen è costretta ad affrontare il dolore e la possibilità che Jonah sia davvero morto. Parallelamente, la situazione si complica quando la madre di Helen, Debra (Kirsten Block), afferma di aver visto Jonah nel giardino, ma purtroppo soffre di demenza e nessuno le crede. Pertanto, Helen e Liam partono per St. Piran, e qui scoprono segreti, verità nascoste e un sentimento che, inaspettatamente, cresce tra loro.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, durante un’escursione a St. Piran, Helen e Liam si avvicinano sempre di più. Proprio quando Helen sembra finalmente pronta a lasciarsi il passato alle spalle, improvvisamente Jonah riappare, vivo ma profondamente cambiato. A questo punto, Helen si trova di fronte a una scelta difficile: deve decidere tra l’amore che ha perduto e quello che ha appena trovato. In definitiva, nel finale, Helen compie la sua scelta e decide di restare con Liam, accettando che il vero amore è quello che la fa sentire viva nel presente.

I tre protagonisti del film, Hedi Honert (Helen), Frederik Funke (Liam) e Kirsten Block (Debra), in una scena corale.

Cast completo del film Rosamunde Pilcher: Ti troverò

Per concludere, il cast si compone di attori tedeschi e britannici, i quali riescono a restituire perfettamente le atmosfere malinconiche e romantiche tipiche dei film di Rosamunde Pilcher.

  • Hedi Honert: Helen Brody
  • Frederik Funke: Liam Shaw
  • Kirsten Block: Debra Warren
  • Heio von Stetten: Arnold Foster
  • Tommy Schlesser: Gabriel von Berlepsch
  • Lucy Newman-Williams: Jennifer Pots

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Aurora Broschi

 20 anni, appassionata dei programmi di Maria De Filippi e molto attenta alle tendenze della cronaca rosa, nazionale ed internazionale, frequenta l'Università.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.