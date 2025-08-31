Il film Vorrei dirti che ti amo si presenta come una commedia romantica coreana del 2025, che il regista Sun Namkoong dirige e che Netflix rende disponibile sulla sua piattaforma. In particolare, il film, ambientato in un liceo di Seul, racconta il desiderio di una ragazza di cambiare se stessa per conquistare l’amore, ma che, di conseguenza, scopre che la vera trasformazione è quella interiore.

Regia, produzione e protagonisti del film Vorrei dirti che ti amo

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Sun Namkoong, un autore emergente nel panorama cinematografico coreano. Invece, CJ ENM e Netflix Corea curano la produzione, con sede in Corea del Sud. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto adolescenziale delicato e ironico ci sono Gong Myoung, Shin Eun-soo e Cha Woo-min.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film interamente in Corea del Sud, e più precisamente a Seul, tra licei pubblici, parchi cittadini e quartieri residenziali. In aggiunta, la produzione ha ambientato alcune scene nella città di Busan, con lo scopo di rappresentare il viaggio emotivo della protagonista.

Trama del film Vorrei dirti che ti amo

Analizzando la trama, la storia si concentra su Yuna (Shin Eun-soo), una liceale timida e insicura, profondamente innamorata di Minjae (Gong Myoung), il ragazzo più popolare della scuola. Infatti, convinta che i suoi capelli ricci siano la causa della sua invisibilità, decide di lisciarli e di cambiare look per attirare la sua attenzione. Tuttavia, quando un nuovo studente, Hyunwoo (Cha Woo-min), arriva da Busan, l’equilibrio scolastico cambia improvvisamente: lui, infatti, nota Yuna per ciò che è, non per come appare. Di conseguenza, tra equivoci, confessioni e momenti di crescita, Yuna scopre che non può conquistare l’amore cambiando se stessa, ma solo accettandosi per quella che è.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la storia raggiunge il suo culmine quando Yuna partecipa a una recita scolastica, dove interpreta una versione di sé autentica e vulnerabile. A questo punto, Minjae le fa i complimenti, ma in realtà è Hyunwoo a confessarle i suoi veri sentimenti. Pertanto, Yuna sceglie di restare fedele a sé stessa, accettando l’amore che nasce dalla verità. In definitiva, il film si chiude con i due che si allontanano insieme, mentre Yuna sorride felice con i suoi capelli ricci al vento.

Cast completo del film Vorrei dirti che ti amo

Per concludere, il cast si compone di giovani attori coreani, i quali risultano perfetti per incarnare le sfumature emotive dell’adolescenza.