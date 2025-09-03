Un amore a quattro zampe è il film romantico e leggero che TV8 trasmette, perfetto per gli amanti delle commedie sentimentali e dei protagonisti a quattro zampe. In particolare, questa pellicola racconta una storia d’amore nata per caso, grazie a un cane smarrito e a un incontro del tutto inaspettato.

Regia, produzione e protagonisti del film Un amore a quattro zampe

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Peter Foldy, un autore di diverse commedie romantiche per la televisione. Invece, The Cartel Pictures ha curato la produzione, con sede negli Stati Uniti, mentre MarVista Entertainment si è occupata della distribuzione televisiva. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto ci sono Revell Carpenter e Garrett Edell, affiancati da un cast giovane e brillante.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione interamente negli Stati Uniti, e più precisamente tra Los Angeles e diverse zone residenziali della California, con lo scopo di ricreare un’atmosfera urbana ma allo stesso tempo accogliente. Nello specifico, la regia ha scelto parchi e quartieri pet-friendly di Santa Monica e Pasadena per girare alcune scene.

Trama del film Un amore a quattro zampe

Analizzando la trama, la storia si concentra sulla protagonista Sarah, interpretata da Revell Carpenter, una giovane donna che ha perso il suo amato cane Woody. Tuttavia, durante la ricerca, scopre che un altro proprietario ha adottato Woody. Di conseguenza, incontra Mike (Garrett Edell), il quale le spiega che il cane appartiene al suo coinquilino, che al momento si trova in viaggio. Pertanto, convinta che Woody sia il suo cane, Sarah cerca di convincere Mike a restituirglielo, ma tra i due, inaspettatamente, nasce un legame.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Sarah scopre che Woody non è il suo cane, ma decide comunque di adottarlo. A questo punto, Mike le confessa di essersi innamorato di lei, e di conseguenza i due iniziano una relazione. In definitiva, il racconto si chiude con una passeggiata romantica tra Sarah, Mike e Woody in un parco di Santa Monica, un’immagine che simboleggia una nuova famiglia nata per caso.

Cast completo del film Un amore a quattro zampe

Per concludere, il cast si compone di giovani attori americani, i quali risultano perfetti per una commedia romantica dal tono leggero e familiare.