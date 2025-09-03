Gli omicidi del lago: L’albero dei desideri è uno degli episodi più recenti della longeva saga crime tedesca Die Toten vom Bodensee, e il film andrà in onda su Rai2 il 3 settembre 2025. In particolare, questa pellicola unisce mistero, tensione psicologica e paesaggi lacustri mozzafiato, presentando un nuovo e avvincente caso per la squadra investigativa.

Regia, produzione e protagonisti del film Gli omicidi del lago L’albero dei desideri

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Michael Schneider, un autore già noto per altri capitoli della saga. Invece, la produzione nasce dalla collaborazione tra ZDF, Graf Film e Rowboat Film- und Fernsehproduktion, con sedi operative in Germania e Austria. Inoltre, a guidare il cast nel ruolo dei protagonisti principali ci sono Matthias Koeberlin, che interpreta Micha Oberländer, e Alina Fritsch, nel ruolo di Luisa Hoffmann, affiancati da un cast solido e ricorrente.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione tra l’Austria e la Germania, scegliendo come ambientazioni i suggestivi dintorni del Lago di Costanza. Nello specifico, le riprese si sono svolte a Bregenz, Lindau, Meersburg e Costanza, location scelte per il loro fascino lacustre e per l’atmosfera misteriosa che ben si presta alla narrazione thriller.

Trama del film Gli omicidi del lago L’albero dei desideri

Analizzando la trama, la storia prende il via quando la nuova ispettrice Mara Eisler trova il corpo senza vita di Rebecca Lienhardt sotto un albero dei desideri, un luogo simbolico dove gli abitanti sono soliti appendere biglietti con i propri sogni e segreti. La scena del crimine, peraltro, è inquietante: il cadavere è disposto in modo rituale, e accanto al corpo la polizia trova un messaggio criptico. Di conseguenza, Micha Oberländer e Luisa Hoffmann si ritrovano a indagare tra superstizioni locali, rancori familiari e desideri repressi, scoprendo che Rebecca era coinvolta in una rete di manipolazioni emotive legate a un gruppo terapeutico.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando si scopre che l’assassino è Theresa Lienhardt, la sorella di Rebecca, accecata dalla gelosia e da un profondo senso di abbandono. Infatti, il movente è legato a un desiderio che Theresa aveva scritto anni prima sotto lo stesso albero, un desiderio che Rebecca aveva violato. In definitiva, Micha e Luisa chiudono il caso riflettendo sul potere delle parole e sull’ambiguità dei desideri umani, mentre le autorità decidono di rimuovere l’albero per evitare nuovi drammi.

Cast completo del film Gli omicidi del lago L’albero dei desideri

Per concludere, il cast riunisce volti noti della serie e nuovi ingressi, in un mix di intensità e introspezione.