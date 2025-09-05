Venerdì 5 settembre è partita, con la prima puntata, Bake Off Italia 2025. Lo show è visibile su Real Time (ed in contemporanea sulle varie reti Discovery) a partire dalle ore 21:25 circa. La principale novità della trasmissione riguarda la conduttrice: Benedetta Parodi, storica padrona di casa del format, è sostituita dalla new entry Brenda Lodigiani.

Nessuna novità per quel che concerne i giudici. Le prove degli aspiranti pasticceri sono giudicate da Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. A loro, in occasione della manche tecnica, si aggiunge Iginio Massari.

Bake Off Italia 2025 prima puntata, inizia l’appuntamento

Prende il via Bake Off Italia 2025. Si parte con la nuova conduttrice che, fuori dall’ingresso del tendone, fa le prove prima di presentarsi ai giudici. La conduttrice scherza con i concorrenti (alcuni già piangono), poi con i giudici, che la interrogano sulla conoscenza della storia della pasticceria.

La prima manche è la prova creativa. I concorrenti sono chiamati a realizzare un loro dolce cavallo di battaglia. Intanto, con delle brevi clip è approfondita la conoscenza degli aspiranti pasticceri di quest’anno. I protagonisti hanno puntato su dolci diametralmente opposti: c’è chi fa la chiffon cake e chi, invece, una torta moderna alla frutta.

Si passa agli assaggi: Foglia, Knam e Carrara rimangono impressionati dalle preparazioni realizzate da Angelo e Marco. Male, invece, la chiffon cake di Wanda.

La prova tecnica

La prima puntata di Bake Off Italia 2025 procede con la prova tecnica. Come l’anno scorso, la scelta del dolce da preparare nella manche spetta ad Iginio Massari. La protagonista sarà la cheesecake cotta, che dovrà avere nella superfice una confettura. Come da tradizione, i giudici effettuano gli assaggi al buio, ovvero gustano (e valutano) i dolci senza sapere chi li ha preparati.

Nel tendone alcuni concorrenti sono in crisi e i commenti del Maestro Massari di certo non aiutano: questa sera, infatti, è particolarmente severo.

Dopo gli assaggi, i giudici formano la classifica:

Francesca; Pelayo; Marco; Laura; Gerry; Fabrizio; Gianluca; Sonia; Angelo; Wanda; Janos; Patrizia; Linda; Marzia; Nadia; Nives.

Bake Off Italia 2025 prima puntata, la prova a sorpresa

La prima puntata di Bake Off Italia 2025 si avvia alla conclusione con la prova a sorpresa. In essa, i pasticceri devono realizzare delle message cake. Si tratta di particolari torte, che devono contenere dei messaggi. Anche in questo caso, le scelte degli sfidanti sono le più disparate: Gerry punta sul termine Leader, mentre Nives lancia un messaggio molto chiaro, ovvero 70 e sono ancora in gioco.

Al termine degli assaggi, è tempo degli esiti. Il primo grembiule blu della stagione va a Francesca. A rischio eliminazione, invece, ci sono Wanda, Patrizia e Nadia. Nessuna di loro, tuttavia, deve abbandonare il tendone. Finisce qui l’appuntamento.

La recensione

Il ciclone Brenda Lodigiani si è abbattuto su Bake Off Italia. Il cambio di conduttrice non è solo una formalità, ma ha modificato in profondità la liturgia del format.

Brenda Lodigiani aveva, davanti a sé, una sfida senz’altro difficile: raccogliere il timone di Benedetta Parodi, senza farla rimpiangere e al tempo stesso cercando di non snaturarsi. Considerando il debutto, la padrona di casa ha centrato l’obiettivo.

Lodigiani ha completamente stravolto quello che, per anni, è stato una sorta di rito sempre uguale a sé stesso. Lo stile sobrio e pacato di Parodi è oramai un lontano ricordo e non è necessariamente un male. L’imitatrice ha portato allo show vivacità, dinamismo ed ironia, realizzando gag con concorrenti e giudici. Con Brenda Lodigiani, Bake Off Italia allontana il più grande rischio a cui andava incontro, ovvero la monotonia.

Da segnalare, infine, che a Bake Off Italia 2025, a differenza dell’anno scorso, non ci sono stati i casting, ma è iniziata immediatamente la gara. La scelta è azzeccata, perché lo show è entrato subito nel vivo, con una competizione serrata sin dalle primissime fase.