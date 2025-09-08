La valle dell’amore è il film commedia romantica del 2023, che Todor Chapkanov dirige e che andrà in onda su TV8 l’8 settembre 2025 alle 15:30. In particolare, si tratta di una storia di riscoperta personale e amore inaspettato, ambientata tra le colline e i maneggi di una valle che, di conseguenza, diventa rifugio e simbolo di rinascita per la protagonista.

Regia, produzione e protagonisti del film La valle dell’amore

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Todor Chapkanov, un autore bulgaro noto per le sue produzioni internazionali. Invece, CineTel Films e Hallmark Media curano la produzione, con sedi in Bulgaria e Francia. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto che mescola dolcezza, paesaggi rurali e scelte di vita ci sono Brittany Ashworth, Max Brown, Nigel Barber e Cristina Serafini.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione tra la Bulgaria e la Francia, effettuando riprese in una valle rurale nei pressi di Sofia e in diverse zone collinari della Provenza. Nello specifico, la regia ha scelto veri centri equestri per le scene con i cavalli e l’ippoterapia, con lo scopo di valorizzare la bellezza naturale e terapeutica del paesaggio.

Trama del film La valle dell’amore

Analizzando la trama, la storia si concentra su Kathleen (Brittany Ashworth), una giovane stilista emergente che vive a New York con il suo fidanzato Richard, un avvocato di successo. Tuttavia, quando sua nonna muore, Kathleen eredita una casa e una fattoria in campagna. Di conseguenza, durante il viaggio per sistemare la proprietà, incontra Oliver (Max Brown), un medico locale che aiuta bambini con difficoltà emotive attraverso l’ippoterapia. Pertanto, divisa tra la sua carriera in città e la scoperta di un mondo più autentico, Kathleen deve decidere se vendere la fattoria a una coppia benestante che vuole trasformarla in un resort, o se invece restare e cambiare vita. Nel frattempo, i suoi sentimenti per Oliver si fanno sempre più forti, mettendo in crisi la sua relazione con Richard.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Kathleen decide di restare nella valle, rinunciando così alla proposta di vendita e alla vita frenetica di New York. A questo punto, la sua relazione con Richard finisce, mentre con Oliver nasce un amore sincero. In definitiva, la fattoria diventa un centro terapeutico per bambini, e Kathleen trova finalmente un equilibrio tra creatività, affetti e natura.

Cast completo del film La valle dell’amore

Per concludere, il cast riunisce attori europei e britannici, in una narrazione romantica e luminosa.