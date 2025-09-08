Prosegue lunedì 8 settembre il cammino degli Azzurri verso USA 2026. L’Italia, al secondo impegno con Rino Gattuso nel ruolo di Commissario Tecnico, affronta, in trasferta, Israele, in un match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali.

Israele Italia Qualificazioni Mondiali, si torna in campo dopo il successo contro l’Estonia

L’Italia, dunque, arriva al secondo impegno nelle Qualificazioni ai Mondiali dopo l’arrivo sulla panchina di Gattuso. L’esordio è andato in scena lo scorso venerdì 5 settembre. In quella occasione, la nostra Nazionale ha assolutamente convinto esperti e tifosi, riuscendo a trionfare per cinque a zero contro l’Estonia.

Nonostante il trionfo, il cammino degli Azzurri verso i Mondiali continua ad essere non semplice. Per ottenere il primo posto nel girone, che significherebbe la matematica qualificazione al campionato iridato, è necessario vincere tutti i match, sperando in un passo falso della Norvegia, attuale capolista. Vincere contro Israele è, poi, fondamentale. Con i tre punti, infatti, l’Italia agguanterebbe il momentaneo secondo posto nel raggruppamento, occupato proprio dai nostri avversari odierni.

Israele Italia Qualificazioni Mondiali, la diretta garantita solamente su Rai 1

Il match fra Israele ed Italia prende il via alle 20:45 e si disputa a Debrecen, in Ungheria. La scelta di disputare in campo neutro la partita è dovuta a ragioni di sicurezza.

La diretta di Israele Italia è proposta, in diretta e in esclusiva, su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato si collega dall’impianto sportivo dalle ore 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Lo spazio pre e post partita è guidato da Alessandro Antinelli ed ha come ospite Andrea Stramaccioni. Il commento del faccia a faccia, invece, è di Alberto Rimedio e Lele Adani. A causa della messa in onda del faccia a faccia, salta il consueto appuntamento con il game Affari Tuoi. In streaming, la diretta è garantita mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

Anche Sky propone Israele-Italia, ma solo in differita. L’incontro è in onda su Sky Sport Calcio (rete 202) a partire dalla mezzanotte.

Gli ottimi ascolti della Nazionale

L’Italia, lo scorso venerdì, ha vinto non solo in campo, ma anche in televisione. La partita della Nazionale contro l’Estonia ha garantito, a Rai 1, degli ascolti ottimi.

Il trionfo italiano ha tenuto davanti allo schermo 5 milioni ed 843 mila telespettatori, per una share del 33,9%. Tale dato sale al 34,29% se si considera la Total Audience, ovvero le fruizioni avvenute mediante i dispositivi digitali.