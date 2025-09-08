Dopo l’esperimento fallito con il game show di Flavio Insinna dal titolo Famiglie d’Italia, la rete di Urbano Cairo cambia la propria offerta del preserale. A partire da lunedì 8 settembre, su La7, prende il via la serie tv Grantchester. Essa è proposta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19:00.

Grantchester La7, regista e dove è girata

Grantchester, nuova serie tv di La7, è una produzione originale del Regno Unito, dove ha esordito nel 2014. Le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono la Lovely Day, Kudos e Masterpiece.

Appartenente al genere poliziesco, la serie tv è diretta da Harry Bradbeer, Jill Robertson e Tim Fywell. La sceneggiatura, invece, è a cura di Daisy Coulam.

Le riprese di Grantchester si sono svolte nei pressi dell’omonimo paese, piccolo villaggio che conta poco più di 500 residenti.

Grantchester La7, la trama

La trama della serie tv Grantchester è ambientata negli anni ’50. Al centro della storia c’è Sidney Chambers, giovane reverendo del borgo che si ritrova coinvolto nelle indagini della polizia.

Sulla sua strada, il protagonista si ritrova, spesso e volentieri, a fare i conti con Geordie Keating, ispettore di polizia locale che, almeno inizialmente, non ha un rapporto ottimo con il reverendo. Sidney, inoltre, è impegnato anche sul versante della sua vita privata, dovendo fare i conti con la relazione, fatta di alti e bassi, con Amanda Kendall.

Spoiler finale

Nella prima puntata di Grantchester, in onda l’8 settembre su La7, il personaggio principale celebra il funerale di Stephen Staunton, noto avvocato locale che si sarebbe tolto la vita.

Il protagonista, tuttavia, inizia a sospettare che non si sia trattato di un gesto volontario dopo che parla con Pamela Morton. Quest’ultima era l’amante della vittima e confessa che Staunton, poco prima di morire, le aveva proposto di partire insieme per cambiare vita.

Sidney Chambers comunica queste informazioni all’agente di polizia Geordie Keating. La detective, tuttavia, non sembra avere alcuna intenzione di aprire le indagini.

Grantchester La7, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Grantchester, serie tv al via su La7 nella fascia preserale a partire da lunedì 8 settembre e fruibile in streaming mediante il sito web dell’emittente.