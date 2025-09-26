Ruth & Boaz film Netflix
Ruth & Boaz: trama, cast, finale, dove è girato il film in streaming su Netflix

Aurora Broschi
26 Settembre 2025
0 Commenti

Ruth & Boaz è il film romantico e spirituale del 2025. Lo dirige Alanna Brown. È disponibile in streaming su Netflix. Ispirato alla storia biblica di Rut e Booz, questa pellicola trasporta il racconto nell’America contemporanea. Il tutto tra musica, dolore e una difficile ma necessaria rinascita.

Il cast principale del film Ruth & Boaz in una scena corale che ne esprime il tono spirituale e romantico.

Regia, produzione e protagonisti del film Ruth & Boaz

La regia è firmata da Alanna Brown. Lei è già autrice de Gli alberi della pace. La sceneggiatura è di Michael Elliot e Cory Tynan. La produzione è curata da Tyler Perry Studios. E anche da DeVon Franklin Entertainment. Hanno entrambe sede negli Stati Uniti d’America. I protagonisti principali sono Serayah McNeill e Tyler Lepley. Con loro ci sono anche Phylicia Rashad e Walnette Santiago. E anche James Lee Thomas. Il racconto mescola fede, amore e seconde possibilità.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata negli Stati Uniti. Le riprese si sono svolte tra Atlanta (Georgia) e un piccolo paese del Tennessee. Hanno cercato di ricreare il contrasto tra la frenesia urbana e la quiete rurale. Le location includono vigneti e case di campagna. E anche diversi ambienti musicali. La fotografia valorizza il passaggio dalla sofferenza alla speranza.

Un vigneto del Tennessee, una delle location principali del lungometraggio, che simboleggia la rinascita della protagonista.

Trama del film Ruth & Boaz

Analizzando la trama, la storia si concentra su Ruth Moably. Lei, infatti, è una giovane promessa della scena hip-hop di Atlanta. Ha, peraltro, una carriera destinata al successo. Un atto di vendetta, però, sconvolge la sua vita. Infatti, il suo fidanzato viene ucciso. E Ruth, di conseguenza, abbandona la musica. Decide, quindi, di accompagnare Naomi, la madre del ragazzo. Vanno in un piccolo paese del Tennessee. Lì, peraltro, inizia a lavorare in una vigna. Qui, inoltre, incontra Bo “Boaz” Astra. Lui è un uomo generoso che vede in lei una luce speciale. Di conseguenza, tra i due nasce un legame sincero. Un legame, questo, fatto di rispetto e di grande fiducia. E che, infine, si trasforma in amore. Pertanto, grazie alla fede e alla musica, Ruth ritrova sé stessa. E immagina, quindi, un futuro completamente diverso.

Spoiler finale

Nonostante i fantasmi del passato, quindi, Ruth riesce a superare il dolore. E si riavvicina, peraltro, alla musica. Boaz, dal canto suo, le offre stabilità e un grande affetto. Mentre Naomi, invece, diventa una vera madre adottiva per lei. In definitiva, l’opera si chiude con Ruth che torna a cantare. Ma lo fa, però, con una nuova consapevolezza. La sua voce, infatti, non è solo talento. Ma è, piuttosto, la testimonianza di una profonda rinascita.

Una scena tratta dal finale della pellicola, con la protagonista Ruth che torna a cantare, simbolo della sua rinascita.

Cast completo del film Ruth & Boaz

Il cast riunisce interpreti afroamericani e latini. Recitano in ruoli intensi e molto ispiratori.

  • Serayah McNeill: Ruth Moably
  • Tyler Lepley: Bo “Boaz” Astra
  • Phylicia Rashad: Naomi
  • Walnette Santiago: Lena
  • Nijah Brenea: Breana
  • James Lee Thomas: Syrus
  • Gabby Jackson: Ruth da giovane
  • Gregory Alan Williams: Eli
  • Darryl W. Handy: Pastor Charles
  • Yusef Thomas: Savvy-Q
  • Antwan Mills: Detective Lansing
  • D’Kia Anderson: madre di Ruth

Seguimi Scritto Da

Aurora Broschi

 20 anni, appassionata dei programmi di Maria De Filippi e molto attenta alle tendenze della cronaca rosa, nazionale ed internazionale, frequenta l'Università.

Facebook Youtube Instagram

