Ruth & Boaz è il film romantico e spirituale del 2025. Lo dirige Alanna Brown. È disponibile in streaming su Netflix. Ispirato alla storia biblica di Rut e Booz, questa pellicola trasporta il racconto nell’America contemporanea. Il tutto tra musica, dolore e una difficile ma necessaria rinascita.

Regia, produzione e protagonisti del film Ruth & Boaz

La regia è firmata da Alanna Brown. Lei è già autrice de Gli alberi della pace. La sceneggiatura è di Michael Elliot e Cory Tynan. La produzione è curata da Tyler Perry Studios. E anche da DeVon Franklin Entertainment. Hanno entrambe sede negli Stati Uniti d’America. I protagonisti principali sono Serayah McNeill e Tyler Lepley. Con loro ci sono anche Phylicia Rashad e Walnette Santiago. E anche James Lee Thomas. Il racconto mescola fede, amore e seconde possibilità.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata negli Stati Uniti. Le riprese si sono svolte tra Atlanta (Georgia) e un piccolo paese del Tennessee. Hanno cercato di ricreare il contrasto tra la frenesia urbana e la quiete rurale. Le location includono vigneti e case di campagna. E anche diversi ambienti musicali. La fotografia valorizza il passaggio dalla sofferenza alla speranza.

Trama del film Ruth & Boaz

Analizzando la trama, la storia si concentra su Ruth Moably. Lei, infatti, è una giovane promessa della scena hip-hop di Atlanta. Ha, peraltro, una carriera destinata al successo. Un atto di vendetta, però, sconvolge la sua vita. Infatti, il suo fidanzato viene ucciso. E Ruth, di conseguenza, abbandona la musica. Decide, quindi, di accompagnare Naomi, la madre del ragazzo. Vanno in un piccolo paese del Tennessee. Lì, peraltro, inizia a lavorare in una vigna. Qui, inoltre, incontra Bo “Boaz” Astra. Lui è un uomo generoso che vede in lei una luce speciale. Di conseguenza, tra i due nasce un legame sincero. Un legame, questo, fatto di rispetto e di grande fiducia. E che, infine, si trasforma in amore. Pertanto, grazie alla fede e alla musica, Ruth ritrova sé stessa. E immagina, quindi, un futuro completamente diverso.

Spoiler finale

Nonostante i fantasmi del passato, quindi, Ruth riesce a superare il dolore. E si riavvicina, peraltro, alla musica. Boaz, dal canto suo, le offre stabilità e un grande affetto. Mentre Naomi, invece, diventa una vera madre adottiva per lei. In definitiva, l’opera si chiude con Ruth che torna a cantare. Ma lo fa, però, con una nuova consapevolezza. La sua voce, infatti, non è solo talento. Ma è, piuttosto, la testimonianza di una profonda rinascita.

Cast completo del film Ruth & Boaz

Il cast riunisce interpreti afroamericani e latini. Recitano in ruoli intensi e molto ispiratori.