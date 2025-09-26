Mantis è il film action-thriller sudcoreano del 2025. Lo dirige Lee Tae-sung. È disponibile in streaming su Netflix dal 26 settembre 2025. Si tratta di uno spin-off del successo Kill Boksoon. Questa pellicola racconta la storia di un sicario d’élite. Lui cerca di cambiare vita. Ma viene risucchiato in un vortice di vendette e lealtà tradite.

Regia, produzione e protagonisti del film Mantis

La regia è firmata da Lee Tae-sung. Questo è il suo debutto nel lungometraggio. La sceneggiatura è di Byun Sung-hyun. Lui è già l’autore di Kill Boksoon. La produzione è curata da Netflix Korea. Ha sede in Corea del Sud. I protagonisti principali sono Im Si-wan e Park Gyu-young. Con loro ci sono anche Jo Woo-jin e Choi Hyun-wook. La narrazione è adrenalinica e psicologica.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in Corea del Sud. Le riprese si sono svolte tra Seul e Busan. Hanno utilizzato ambientazioni urbane e industriali. Queste accentuano il tono cupo e teso della storia. Le location includono centri di addestramento e quartieri periferici. E anche diversi sotterranei. La fotografia alterna luci fredde e ombre profonde.

Trama del film Mantis

Analizzando la trama, la storia si concentra su Mantis. Lui, infatti, è un sicario d’élite. Scopre, peraltro, la morte del suo ex capo Cha Min-Kyu. Lui era il leader dell’organizzazione criminale MK Enterprise. Di conseguenza, decide di lasciare il gruppo e cercare una nuova vita. Trova, quindi, in Jae-yi una possibile alleata. Lei, infatti, è un’ex killer e sua amica di addestramento. Ma il ritorno di Dok-Ko, però, complica tutto. Lui è il fondatore di MK Enterprise e il mentore di Mantis. Vuole, infatti, riportare il suo ex allievo sotto il suo controllo. Inizia, così, un gioco pericoloso. Un gioco, peraltro, fatto di vendette, lealtà e sfide mortali. Un mondo, questo, dove i confini tra alleati e nemici si fanno sempre più sfumati.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il climax, Mantis affronta finalmente Dok-Ko. Lo scontro, infatti, mette in discussione il suo passato e il suo futuro. A questo punto, Jae-yi si sacrifica per salvarlo. E Mantis, di conseguenza, riesce a distruggere definitivamente l’organizzazione. In definitiva, l’opera si chiude con Mantis che osserva l’alba. Lo fa da un tetto di Seul. È consapevole, infatti, che la libertà ha un prezzo. Ma ha anche, per fortuna, un senso profondo.

Cast completo del film Mantis

Il cast di Mantis riunisce alcuni dei volti più noti del cinema sudcoreano. Recitano in ruoli intensi e molto sfaccettati.