Il film “Amore sulle ali del vento” è una commedia romantica prodotta da Johnson Production Group, trasmessa nel palinsesto pomeridiano di Rai Premium. Conosciuto anche con il suo titolo originale High Flying Romance, il film unisce paesaggi marini mozzafiato, tradizioni locali piene di colore e la promessa di nuove possibilità affettive. Infatti, è una storia leggera e ottimista sulla capacità di superare il lutto e riaprire il cuore all’amore.

Regia, produzione e protagonisti del film Amore sulle ali del vento

La regia è firmata da Christie Will Wolf, una specialista in film romantici per la televisione. La produzione è curata da Johnson Production Group, con sede in Canada. I protagonisti principali sono due volti molto noti agli amanti del genere:

Jessica Lowndes interpreta Hannah Adams.

interpreta Hannah Adams. Christopher Russell nel ruolo di Gavin McQueen.

nel ruolo di Gavin McQueen. Completano il cast Amélie Will Wolf, Donna Benedicto e Lisa Durupt.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film in Canada, sfruttando le incantevoli località costiere della British Columbia, tra cui le cittadine di Seaside, Langley e White Rock. Le location, che includono ampie spiagge, accoglienti abitazioni familiari, scuole di musica e vasti campi per aquiloni, non sono casuali. Infatti, con le loro scenografie luminose e naturali, contribuiscono a creare un’atmosfera serena e piena di speranza, perfetta per una storia di rinascita.

Trama del film Amore sulle ali del vento

Gavin McQueen (Christopher Russell) è un uomo che sta cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Vedovo da poco, decide di tornare nella sua cittadina natale di Seaside insieme alla figlia adolescente Parker, sperando che il ritorno alle origini possa aiutarli entrambi a superare la perdita della moglie. Lì, il suo destino si incrocia con quello di Hannah Adams (Jessica Lowndes), una solare insegnante di musica e, soprattutto, la campionessa in carica del celebre festival degli aquiloni, una tradizione a cui tutta la comunità è molto legata.

Inizialmente, Gavin è chiuso nel suo dolore e non ha intenzione di partecipare al festival. Tuttavia, spinto dalla figlia e affascinato dalla passione di Hannah, decide di iscriversi alla gara. Di conseguenza, tra i due nasce un’intesa speciale, che si trasforma presto in una forte attrazione, mentre si preparano a sfidarsi amichevolmente nella competizione annuale. Pertanto, il film racconta con delicatezza la riscoperta dell’amore, il difficile percorso di superamento del lutto e il potere curativo delle tradizioni condivise, che uniscono le persone e le aiutano a guardare avanti.

Spoiler finale

Durante i giorni della competizione, Gavin e Hannah si avvicinano sempre di più, condividendo non solo la passione per gli aquiloni, ma anche le loro paure e speranze. La gara, quindi, diventa una metafora della loro vita: un’occasione per confrontarsi con il passato, lasciar andare il dolore e aprirsi con coraggio al futuro. Nel finale, indipendentemente da chi vincerà la competizione, entrambi hanno già ottenuto la vittoria più importante. Il film si chiude con un’immagine romantica e liberatoria: un bacio appassionato tra i due protagonisti, sotto un cielo pieno di aquiloni colorati, mentre la giovane Parker li osserva da lontano, finalmente felice di vedere suo padre sorridere di nuovo.

Cast completo del film Amore sulle ali del vento

Il cast riunisce volti noti delle produzioni romantiche televisive canadesi, perfetti per una storia leggera e piena di sentimento.