Il film Uno rosso (titolo originale: Red One) è disponibile per la visione sul canale Rai 2. Jake Kasdan ne cura la direzione, realizzando un’action‑comedy natalizia ad alto budget, datata 2024. La pellicola mescola azione frenetica, umorismo tipico dei buddy movie e le atmosfere magiche delle feste. La storia sviluppa una trama incentrata su un agente speciale del Polo Nord, che si ritrova costretto a collaborare con una star del cinema, egocentrica e abituata al lusso, per salvare un Babbo Natale misteriosamente rapito. La programmazione su Rai 2 è confermata dalle guide ufficiali.

Regia, produzione e protagonisti del film Uno rosso

La direzione del film è affidata a Jake Kasdan, un regista esperto nel genere action-comedy.

La produzione è di origine statunitense, realizzata da Amazon MGM Studios e distribuita in Italia dal canale Rai 2.

I protagonisti principali di questa inattesa collaborazione sono: Dwayne Johnson (Callum Drift), Chris Evans (Jack O’Malley), J.K. Simmons (Santa Claus), Lucy Liu, Kiernan Shipka, Nick Kroll e Mary Elizabeth Ellis.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente negli Stati Uniti, concentrandosi principalmente in Georgia. Le riprese si sono svolte negli studi di Atlanta, dove sono state ricreate le ambientazioni del Polo Nord, affiancate da location esterne che riproducono l’atmosfera natalizia e i luoghi dell’avventura.

Trama del film Uno rosso

Callum Drift (Dwayne Johnson) è il capo della sicurezza del Polo Nord, interamente responsabile della protezione di Babbo Natale e della fabbrica di giocattoli. Quando Santa Claus (J.K. Simmons) viene rapito da una misteriosa e potente organizzazione, ecco che Callum si trova costretto a una mossa inattesa. Di conseguenza, deve collaborare con Jack O’Malley (Chris Evans), una star del cinema d’azione, noto per il suo carattere egocentrico e la sua arroganza. Intanto, la missione li porta in giro per il mondo, affrontando creature magiche, scoprendo antichi segreti e lavorando con un conto alla rovescia che minaccia il Natale stesso.

Nonostante ciò, tra scontri, battute al vetriolo e momenti di crescita personale, i due uomini dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’uno dell’altro per salvare Santa e le feste. Perciò, il loro legame si rinsalda di fronte al pericolo. Poi, l’ironia nasce dal contrasto tra l’efficienza di Callum e la goffaggine di Jack fuori dal set. Quindi, l’azione non manca, in una corsa mozzafiato contro il tempo. Eppure, il destino del Natale è nelle loro mani. Alla fine, il trionfo della solidarietà sul cinismo è completo. La trama è un’avventura dinamica che celebra la collaborazione inattesa e lo spirito del Natale.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Callum e Jack, unendo le loro forze e le loro abilità, scoprono che il rapimento di Babbo Natale è stato orchestrato dal malvagio Krampus (Nick Kroll), il cui obiettivo era rovinare definitivamente il Natale. Grazie alla loro collaborazione e all’aiuto tempestivo degli elfi, riescono a liberare Santa Claus e a sventare il piano criminale. Jack ritrova la sua umanità e il vero spirito natalizio, mentre Callum comprende che anche i più forti hanno bisogno di alleati. Il film si chiude con un Natale salvato e un nuovo, saldo equilibrio tra i protagonisti.

Cast completo del film Uno rosso

Il cast riunisce attori di primo piano del cinema hollywoodiano, noti per la loro presenza scenica e l’abilità nel genere action-comedy. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: