Il film Rivalità sotto l’albero (titolo originale: Christmas Rivalry) è disponibile per la visione sul canale Tv8. David I. Strasser ne cura la direzione, realizzando una piacevole commedia romantica natalizia, di produzione canadese, datata 2023. La narrazione gioca sul contrasto tra competizione e amore: due vicini di casa trasformano la loro agguerrita sfida annuale sulle decorazioni natalizie in un’inattesa occasione per riscoprire sentimenti sopiti e la magia del Natale.

Regia, produzione e protagonisti del film Rivalità sotto l’albero

La direzione del film è affidata a David I. Strasser, un regista esperto nelle commedie romantiche.

La produzione è interamente canadese, con distribuzione in Italia sul canale Tv8.

I protagonisti principali che animano la competizione natalizia sono: Breanne Hill (Lucy), Chris McNally (Clark), Barbara Pollard, Eric Keenleyside e Kurt Ostlund.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Canada. Le ambientazioni sono state allestite per ricreare una tipica e pittoresca cittadina innevata, un contesto ideale per le commedie natalizie e per la competizione tra vicini. L’atmosfera invernale è centrale per la narrazione.

Trama del film Rivalità sotto l’albero

Lucy (Breanne Hill) e Clark (Chris McNally) sono due vicini di casa che da anni si impegnano in una gara sfrenata a colpi di decorazioni natalizie. La loro rivalità è una vera e propria tradizione, ma diventa ancora più accesa quando entrambi decidono di partecipare al prestigioso concorso cittadino per la casa più addobbata. Di conseguenza, la competizione li costringe a trascorrere molto tempo insieme, tra l’installazione di luci, alberi giganteschi e imprevisti tecnici. Intanto, lavorando fianco a fianco, scoprono che dietro la facciata della rivalità si nasconde in realtà una forte e innegabile attrazione reciproca. Nonostante ciò, la gara li porta a conoscere aspetti inattesi delle loro personalità.

Perciò, il Natale diventa il campo di battaglia dei sentimenti. Poi, gli scherzi natalizi si alternano a momenti di grande romanticismo. Quindi, la loro chimica è il vero motore della storia. Eppure, vincere il concorso resta un obiettivo per entrambi. Alla fine, il trionfo dell’amore è la vera vittoria. La trama è una commedia sentimentale che celebra l’amore inaspettato e la forza delle tradizioni natalizie.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della commedia, Lucy e Clark, dopo aver riflettuto sui loro sentimenti, capiscono che la vera vittoria non è rappresentata dall’aggiudicarsi il concorso, ma dall’amore sincero che li unisce. La loro accesa rivalità si trasforma in una profonda complicità. Di conseguenza, i due decidono di unire le loro forze, vivere insieme il Natale e inaugurare una nuova e armoniosa tradizione familiare che superi le vecchie controversie.

Cast completo del film Rivalità sotto l’albero

Il cast riunisce attori canadesi noti per le commedie romantiche, con interpretazioni che danno calore e umorismo ai personaggi. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: