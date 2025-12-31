L’arrivo della fine dell’anno, si sa, coincide con il tempo dei bilanci ed anche la televisione non è immune da tale fenomeno. Di seguito, gli show tv che meritano di essere considerati i Top ed i Flop del 2025.

Show tv Top Flop 2025, da record La Ruota della Fortuna

Analizzando i Top, non si può non partire da La Ruota della Fortuna. La trasmissione, guidata da Gerry Scotti e Samira Lui, ha debuttato in estate nell’access prime time di Canale 5. Una mossa da molti giudicata rischiosa, soprattutto in vista della sfida autunnale contro Affari Tuoi. Quest’ultimo, fino a giugno sembrava essere letteralmente imbattibile, ottenendo tutti i giorni risultati da record. Scotti e Lui, tuttavia, sono riusciti ad interrompere il dominio, registrando ascolti che da tempo non si registravano sull’ammiraglia del Biscione.

Rimanendo su Canale 5, altro Top dell’anno è senz’altro Temptation Island. L’edizione proposta a luglio, nonostante fosse la quattordicesima, è stata la più vista di sempre per il format, che ha chiuso con una media di poco meno di 3 milioni e 900 mila spettatori, con il 30% di share. Il gran finale dello show, in onda per il terzo giorno consecutivo nel prime time della rete, ha chiuso con 4 milioni e 600 mila persone incollate allo schermo ed il 32,8%. Un successo senza precedenti, che premia un programma che, pur rimanendo sempre uguale, è capace, ogni anno di più, ad interessare una vastissima platea di pubblico.

Il Festival di Sanremo

Altro Top del 2025 è il Festival di Sanremo. Alla vigilia, Carlo Conti era chiamato ad una sfida ardua a causa del confronto con il predecessore Amadeus. Il conduttore, invece, è riuscito a reggere il confronto sia dal punto di vista dei contenuti che degli ascolti, con molti dei brani selezionati, fra cui Balorda Nostalgia, La cura per me, Volevo essere un duro ed Incoscienti giovani, che sono diventati enormi successi.

Altro show Rai che merita un posto fra i Top è Splendida Cornice. La trasmissione di Geppi Cucciari è come la sua conduttrice: ironica, intelligente e pungente quando serve. Arrivato alla quinta edizione, il format continua a crescere qualitativamente. Quest’anno sono arrivati, in modo meno sporadico, anche gli ospiti internazionali, da Jodie Foster a Spike Lee, passando per Woody Allen e Dan Brown. Lo show, raro mix di cultura ed intrattenimento, sta occupando sempre più quello spazio che un tempo era di Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Quinto ed ultimo Top del 2025 è The Traitors. Guidato da Alessia Marcuzzi su Amazon Prime Video, il reality ha brillato per la capacità di tenere incollati gli spettatori in ogni sua fase, non risultando mai scontato o, peggio, noioso.

Show tv Top Flop 2025, i bocciati

Analizzando i Flop del 2025, un posto d’onore lo merita The Couple. Il reality di Canale 5 è il fallimento peggiore dell’anno. Il cast era debole, così come l’idea alla base del programma. Il risultato? Un picco negativo del 7% di share in prima serata e la conseguente chiusura immediata, con tanto di diretta h24 interrotta su Mediaset Extra.

Altro reality in crisi è il Grande Fratello. L’arrivo di Simona Ventura (che non ha inciso come nelle attese) e la scelta di un cast nip non sono bastati per evitare l’ennesima edizione di bassi ascolti e poche idee. La trasmissione, forse, necessiterebbe di una pausa.

In Rai, un programma Flop è stato BellaMa di Sera. La versione prime time di BellaMa, in onda su Rai 2 a settembre e dedicata al racconto dell’Italia, è stata interrotta dopo appena due puntate. Il motivo? Gli ascolti pessimi, con un 2,6% ricevuto nel secondo appuntamento, ed una qualità nei contenuti tutt’altro che esaltante, fra rubriche poco interessanti e scelte stilistiche discutibili.

Gli altri bocciati

Più che uno show singolo, la bocciatura riguarda l’intera esperienza di Amadeus su NOVE. Il conduttore e la rete ci hanno provato, proponendo vari tipi di format, ma eccezion fatta per La Corrida nessuno sembra essere in grado di catturare le attenzioni del pubblico. Gli ultimi esperimenti, in ordine di tempo, sono Like a Star e The Cage Prendi e Scappa, che nonostante l’innovazione e l’innegabile professionalità di Amadeus hanno galleggiato intorno al 2% di share.

Quinto ed ultimo Flop della tv del 2025 è rappresentato da Ne Vedremo delle Belle. Guidato da Carlo Conti nel prime time del sabato, ha messo in sfida fra loro una serie di showgirl non certo protagoniste delle dinamiche televisive degli ultimi tempi. Fra dinamiche a tratti imbarazzanti e performance tutt’altro che brillanti, il format ha chiuso, nell’indifferenza generale, con una settimana di anticipo.