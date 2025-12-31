Mercoledì 7 gennaio, su Real Time, prende il via Matrimonio a prima vista Italia 13 e di seguito vi sveliamo chi sono i single. Al centro dell’esperimento, infatti, vi sono ancora una volta tre donne ed altrettanti uomini, alla ricerca dell’anima gemella.

Matrimonio a prima vista Italia 13 chi sono i single, i mariti

Il primo single di Matrimonio a prima vista Italia 13 si chiama Andrea. Ha 32 anni, è di Muggiò (provincia di Monza Brianza) e lavora come operaio nel settore tessile. Si definisce “sensibile” e capace di creare delle relazioni durature, tende a vedere il lato positivo delle cose ed ha una passione, che spera di poter condividere con la partner: il motociclismo. Ama viaggiare ed in passato ha avuto quattro relazioni serie. Ha lavorato molto su sé stesso, riuscendo a perdere circa 30 chili.

Altro futuro marito è Andrea, 42enne di Voghera, in provincia di Pavia. Fa il tecnico per un’azienda farmaceutica ed è un “sognatore” estroverso, socievole e dotato di grande immaginazione. Ammette: “Io sono il Bridget Jones degli amici, ho avuto diverse esperienze in campo affettivo ed ora sono un po’ disilluso. Un difetto? Sono burbero, uno da poche parole“.

Terzo ed ultimo single di Matrimonio a prima vista Italia 13 è Federico, 39enne di Stezzano (provincia di Bergamo). Sempre pronto a sdrammatizzare, sogna di incontrare una persona in grado di comprenderlo. Il coniuge sostiene: “Cerco di dare il meglio di me alle persone. Fisicamente, la mia ragazza ideale è mediamente alta, un po’ sportiva ed amante del buon cibo“. La storia più lunga che ha avuto è durata 13 anni ed è sfociata in un matrimonio, interrotto dopo 6 mesi. Nella relazione ha cresciuto un bambino non suo, ma a cui è fortemente legato.

Matrimonio a prima vista Italia 13 chi sono i single, le mogli

Spostando l’attenzione sulle moglie, a Matrimonio a prima vista Italia 13 c’è Irene. Ha 42 anni, è di Genova ed è “creativa, estroversa ed allegra“. Lavora come insegnante e tanato-esteta, ovvero colei che si occupa della preparazione delle salme. L’ultima sua storia è giunta al termine sei giorni prima del funerale del padre, al quale non si è presentato. Nonostante le ferite, si dice pronta a dare amore.

Seconda protagonista è la 28enne Marina, di Rimini. Lavora in un centro di medicina e chirurgia estetica. Alterna energia esplosiva e momenti di grande riflessione, sogna di aprire una gelateria. Ha avuto un’unica relazione importante, dalla durata di 9 anni. Al termine di tale unione ha avuto delle brevi frequentazioni, ma nessuno è riuscito a rapire il suo cuore. Spera di conoscere una persona alta e simpatica.

Terza moglie è Linda, 29enne di Verderio, in provincia di Lecco. Logopedista, è “intraprendente, dinamica e determinata“. Ha la passione per il motociclismo ed ha una famiglia allargata: “Mia mamma ha sposato un uomo meraviglioso che mi ha fatto da papà e con cui ho un rapporto meraviglioso. Dall’altra parte, con mio papà, ho avuto qualche difficoltà in più“. Il suo grande amore si chiama Onda ed è un cane. In amore è romantica e bisognosa sempre del contatto fisico. Ha alle spalle un’unica relazione importante e sana.

Il meccanismo di funzionamento

A Matrimonio a prima vista Italia 13 non cambia il meccanismo di funzionamento. I tre esperti Andrea Favaretto, Nada Loffredi e Giulia Davanzante hanno selezionato i sei single. Essi si sposano con un partner che non conoscono e che vedono per la prima volta solo all’altare. Dopo le nozze, le coppie vivono per un mese insieme. Al termine dell’esperimento devono decidere se rimanere sposati o se, invece, divorziare.