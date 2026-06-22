È ufficialmente arrivata l’estate 2026 e la bella stagione porta con sé delle novità nella programmazione tv di Mediaset Infinity. Sull’applicazione gratuita del Biscione vi sono delle novità, a partire da una nuova soap opera.

Mediaset Infinity programmazione tv estate 2026, Atto d’infedeltà

La principale novità della programmazione tv dell’estate di Mediaset Infinity riguarda l’arrivo di Atto d’infedeltà. La società che ha curato la realizzazione del titolo è la MF Yapim, che ha lavorato per conto della The Walt Disney Company. La regia è affidata a Hulya Gezer, mentre la sceneggiatura è curata da Pinar Bulut.

Girata a Istanbul, con le riprese che si sono svolte fra marzo e giugno del 2022, la serie racconta la storia d’amore con protagonisti Ilkin e Tolga. Lei è una giornalista che lavora come caporedattrice di una rinomata rivista di moda. Lui, invece, è un noto e popolare personaggio televisivo.

A interpretare i personaggi principali ci sono Demet Ozdemir (DayDreamer, My Home My Destiny, Io Sono Farah) e Bugra Gulsoy.

Continua la messa in onda esclusiva di Be My Sunshine

Altro titolo al centro della programmazione tv dell’estate di Mediaset Infinity è Be My Sunshine. La soap opera, anch’essa originaria della Turchia, ha debuttato sulla piattaforma di intrattenimento streaming lo scorso 25 marzo e, da quel momento, è proseguita con un appuntamento inedito al giorno.

La medesima programmazione tv della soap procede anche con l’inizio della bella stagione. Per il momento, infatti, le vicende con protagonisti Haziran Sedefli (che ha il volto di Ayça Ayşin Turan) e Poyraz Ali Özgür (interpretato da Alp Navruz) continueranno a essere visibili in esclusiva su Mediaset Infinity e non è previsto alcun passaggio televisivo su Canale 5.

Mediaset Infinity programmazione tv estate 2026, il catalogo a pagamento

Come sempre, su Mediaset Infinity è possibile vedere in streaming tutti i contenuti originali e inediti proposti in televisione durante la bella stagione. Durante la bella stagione, dunque, è possibile vedere numerose novità, fra cui gli show musicali TIM Battiti Live e lo Yoga Radio Estate, oltre al format Temptation Island. Inoltre, grande spazio lo hanno anche le serie, a partire da quelle del ciclo One Chicago, ovvero Chicago PD, Chicago Fire e Chicago MED.

Diverse novità, infine, sono previste anche su Infinity+, servizio a pagamento dell’emittente. A tal proposito è atteso un cofanetto dedicato a SpiderMan e composto da una lunga serie di titoli, da SpiderMan Homecoming a SpiderMan Un nuovo universo. In esclusiva, poi, è prevista l’uscita, a luglio, della pellicola The Clone Chiave per l’umanità, thriller di fantascienza originario della Corea del Sud. Infine, sempre a luglio è rilasciata la pellicola La ragazza del coro, che esplora diverse tematiche legate all’adolescenza e distribuito nei cinema solamente pochi mesi fa.