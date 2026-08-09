Kiss the Chef – Un altro amore (titolo originale Meine Mutter raubt die Braut) è una commedia romantica tedesca del 2022, diretta da Bettina Schoeller Bouju, in onda su La5 e disponibile su Mediaset Infinity. Il film fa parte della saga televisiva Kiss the Chef, incentrata sulle vicende di Toni Janssen e della vulcanica madre Heidi.

Questa volta Toni deve fare i conti con il desiderio di diventare madre e con un possibile ritorno di fiamma, mentre Heidi si ritrova coinvolta nella crisi matrimoniale di una vecchia amica arrivata alla pensione per festeggiare le nozze d’argento.

Regia, produzione e protagonisti del film Kiss the Chef – Un altro amore

La regia è firmata da Bettina Schoeller Bouju, mentre la sceneggiatura è di Christian Pfannenschmidt.

Protagoniste sono ancora una volta Diana Amft, nel ruolo di Antonia “Toni” Janssen, e Margarita Broich, che interpreta sua madre Adelheid “Heidi” Janssen.

Accanto a loro troviamo Nikolaus Benda nel ruolo di Hans-Jürgen “HaJü”, Marion Kracht in quello di Kerstin Lange e Hannes Hellmann nel ruolo di Mathias Lange.

Dove è stato girato?

Kiss the Chef – Un altro amore è stato girato in Germania tra il 23 aprile e il 25 maggio 2022.

Le riprese hanno interessato soprattutto il Rhein-Sieg-Kreis e Remscheid, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. La storia è invece ambientata nell’Eifel, dove si trovano il ristorante e la pensione gestiti dalle protagoniste.

Trama del film Kiss the Chef – Un altro amore

Toni Janssen desidera avere un figlio, ma non è necessariamente alla ricerca dell’uomo con cui trascorrere tutta la vita. Quando acquista un test di gravidanza, però, nel piccolo paese la notizia comincia a circolare ancora prima che lei possa scoprire il risultato.

A complicare ulteriormente la situazione c’è HaJü. Dopo una notte trascorsa insieme, l’ex di Toni si convince infatti che tra loro possa esserci una nuova possibilità.

Contemporaneamente alla pensione arrivano Kerstin e Mathias Lange, pronti a festeggiare il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio con il rinnovo delle promesse.

Heidi inizialmente non riconosce Kerstin, ma scopre poi che si tratta di una sua vecchia amica d’infanzia con la quale aveva interrotto bruscamente i rapporti.

La situazione diventa ancora più delicata quando Kerstin confessa a Heidi di essere innamorata di un’altra persona: Astrid Dorn Esch. Il matrimonio con Mathias è quindi molto più fragile di quanto possa apparire.

Heidi decide di aiutare la vecchia amica ad affrontare finalmente la verità, cercando contemporaneamente di rimediare agli errori commessi nei suoi confronti tanti anni prima.

Spoiler finale

Il momento decisivo arriva proprio durante la festa per le nozze d’argento. Mathias è pronto a rinnovare pubblicamente le promesse matrimoniali, ma Heidi fa arrivare Astrid alla cerimonia.

Kerstin non può più nascondere la verità e il suo segreto viene finalmente allo scoperto. Mathias, sconvolto dalla rivelazione, ha un malore, ma proprio Astrid, che è un medico, interviene per soccorrerlo.

Kerstin e Mathias riescono quindi ad avere quel confronto sincero che avevano rimandato troppo a lungo e possono iniziare a immaginare separatamente il proprio futuro.

C’è una svolta importante anche per Toni. HaJü prende sul serio le critiche che lei gli aveva rivolto e decide di cambiare: vende la sua automobile sportiva, modifica il proprio look e si presenta nuovamente davanti alla donna che ama. Toni rimane sorpresa dal suo gesto e lo bacia, lasciando aperta una nuova possibilità per la loro relazione.

Cast completo del film Kiss the Chef – Un altro amore