Vola via con me è un film sentimentale statunitense del 2023 diretto da Michael Robison, in onda su Tv8. Il titolo originale è Come Fly with Me e i protagonisti sono Heather Hemmens e Niall Matter, rispettivamente nei ruoli di Emma Fitzgerald e Paul.

La storia unisce sentimenti e mondo dell’aviazione militare. Emma è una pilota dell’Air Force che ottiene l’incarico professionale che ha sempre desiderato entrando nei celebri Thunderbirds. La sua carriera comporta però continui trasferimenti e rende difficile garantire stabilità alla figlia Lucy. L’incontro con Paul, padre vedovo di Alice, costringe la donna a interrogarsi su ciò che desidera realmente per il proprio futuro.

Regia, produzione e protagonisti del film Vola via con me

La regia di Vola via con me è firmata da Michael Robison. La sceneggiatura è di Denise Farley, Debra Oliver e Trish Vogel.

La produzione è affidata a Front Street Pictures. La fotografia è di Mel Ward, il montaggio di Richard Schwadel, mentre le musiche sono composte da Hamish Thomson.

Heather Hemmens interpreta Emma Fitzgerald, capitana dell’Aeronautica statunitense e madre single. Emma ha costruito la propria esistenza intorno al volo e alla disciplina, ma il nuovo incarico la costringe a confrontarsi con il desiderio della figlia di mettere finalmente radici.

Niall Matter interpreta invece Paul, padre vedovo di Alice. È estraneo al mondo militare e rappresenta per Emma una prospettiva completamente diversa rispetto alla vita scandita da ordini, missioni e trasferimenti.

Dove è stato girato?

Vola via con me è strettamente legato alla Nellis Air Force Base, situata nei pressi di Las Vegas, in Nevada, sede reale dei Thunderbirds dell’U.S. Air Force.

La produzione ha collaborato con la vera pattuglia acrobatica americana e alcune sequenze sono state realizzate proprio negli ambienti della base.

La presenza degli autentici Thunderbirds conferisce alle scene di volo un notevole realismo. Aeromobili, hangar e procedure operative non costituiscono quindi soltanto una ricostruzione cinematografica, ma derivano direttamente dall’ambiente nel quale lavora realmente la pattuglia acrobatica.

Il Nevada diventa così parte essenziale della storia, contrapponendo gli spazi enormi del cielo alla dimensione più intima della famiglia che Emma cerca di costruire.

Trama del film Vola via con me

Emma Fitzgerald è capitana dell’Air Force e ha dedicato gran parte della propria vita alla carriera militare.

Finalmente riceve una notizia straordinaria.

È stata scelta per entrare nei Thunderbirds, la celebre pattuglia acrobatica dell’Aeronautica degli Stati Uniti.

L’incarico durerà due anni e porterà Emma alla Nellis Air Force Base.

Con lei si trasferisce la figlia Lucy.

La bambina è orgogliosa della madre, ma comincia a essere stanca di una vita nella quale ogni nuova assegnazione significa abbandonare amici, scuola e abitudini.

Alla nuova base Lucy conosce Alice.

Le due diventano rapidamente amiche.

Alice vive con il padre Paul, rimasto vedovo e completamente estraneo all’ambiente militare.

Lucy e Alice comprendono presto che i rispettivi genitori sono entrambi single.

Decidono quindi di favorire i loro incontri.

Emma e Paul iniziano a trascorrere del tempo insieme e, nonostante le evidenti differenze, scoprono una crescente sintonia.

Paul apprezza la determinazione della pilota, mentre Emma trova in lui una serenità alla quale non è abituata.

Il sentimento tra loro diventa progressivamente più forte.

Ma Emma teme di lasciarsi coinvolgere.

Il suo lavoro comporta responsabilità enormi e non esistono garanzie che possa rimanere nello stesso luogo dopo la conclusione dell’incarico.

Anche Paul ha paura.

Dopo aver perso la moglie, accettare una nuova relazione significa esporsi nuovamente alla possibilità di soffrire.

Lucy, intanto, vorrebbe soltanto una cosa: smettere di salutare ogni volta le persone alle quali comincia ad affezionarsi.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva di Vola via con me, Emma si trova davanti al conflitto che ha accompagnato l’intera storia.

La carriera nei Thunderbirds rappresenta uno dei risultati professionali più importanti della sua vita, ma il rapporto con Paul e l’amicizia tra Lucy e Alice le hanno mostrato quanto sia importante anche costruire legami duraturi.

Per qualche momento sembra che la soluzione più semplice sia interrompere la relazione.

Emma teme infatti di promettere una stabilità che la professione militare potrebbe non consentirle di mantenere.

Anche Paul comprende le difficoltà della situazione, ma non vuole che la paura di un futuro incerto cancelli ciò che hanno costruito.

Il rapporto tra i due arriva così al chiarimento decisivo.

Emma sceglie di non rinunciare a Paul.

Non abbandona però la propria carriera.

Il finale evita infatti di presentare amore e lavoro come due possibilità incompatibili: Emma comprende che può continuare a essere pilota, madre e donna innamorata senza dover sacrificare completamente una parte della propria identità.

Paul accetta a sua volta l’incertezza che accompagna la relazione.

Lucy e Alice ottengono quindi il risultato che speravano quando avevano deciso di far incontrare i rispettivi genitori.

La storia si chiude con una prospettiva positiva per Emma e Paul e con la consapevolezza che, anche per chi è abituato a volare continuamente verso una nuova destinazione, può arrivare il momento di costruire qualcosa che duri.

Cast completo del film Vola via con me

Il cast è guidato da Heather Hemmens e Niall Matter. Pietra Castro e Georgia Acken interpretano invece Lucy e Alice, le due ragazze che favoriscono l’incontro tra i protagonisti.