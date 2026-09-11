Guida pratica per insegnanti è una commedia drammatica francese del 2023 scritta e diretta da Thomas Lilti, in onda su Rai 3. Il titolo originale è Un métier sérieux e il cast comprende Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, William Lebghil e Lucie Zhang.

Protagonista è Benjamin Barrois, un giovane dottorando che, rimasto senza borsa di studio, accetta quasi per necessità un incarico come professore di matematica. Senza formazione ed esperienza, entra in una scuola della periferia parigina e scopre rapidamente che insegnare non significa soltanto conoscere bene la propria materia.

Regia, produzione e protagonisti del film Guida pratica per insegnanti

Thomas Lilti firma sia la regia sia la sceneggiatura di Guida pratica per insegnanti.

Il film è prodotto da 31 Juin Films e Les Films du Parc, con la coproduzione di France 2 Cinéma, Le Pacte e Les Films de Benjamin.

La fotografia è di Antoine Héberlé, mentre il montaggio è curato da Gwen Mallauran e Matthieu Ruyssen. Le musiche sono di Jonathan Morali.

Vincent Lacoste interpreta Benjamin Barrois, giovane ricercatore universitario che entra per la prima volta in un’aula come professore.

François Cluzet è Pierre Etcheverel, docente di francese con molti anni di esperienza, che diventa rapidamente un punto di riferimento per Benjamin.

Adèle Exarchopoulos interpreta Meriem Bayan, insegnante determinata e madre separata, mentre Louise Bourgoin è Sandrine Deleyziat, docente di scienze alle prese con una crescente difficoltà nel controllare alcune classi.

Dove è stato girato?

Guida pratica per insegnanti è stato girato principalmente nell’Île-de-France.

Per costruire cinematograficamente il collège Victor Hugo, Thomas Lilti ha utilizzato diversi istituti scolastici reali.

Gli esterni della scuola sono stati realizzati a Meudon, mentre numerose scene ambientate nelle aule sono state girate all’interno di un istituto non più utilizzato a Vitry-sur-Seine.

La sala professori e alcuni uffici amministrativi sono stati invece ricostruiti utilizzando una scuola di Pantin.

Altre riprese hanno interessato Parigi, la regione parigina e la Normandia.

La scelta di una scuola volutamente ordinaria è centrale nel progetto. Lilti non vuole raccontare né un istituto d’élite né una situazione sociale eccezionale, ma un ambiente nel quale possano riconoscersi insegnanti e famiglie appartenenti a realtà differenti.

Trama del film Guida pratica per insegnanti

Benjamin Barrois è un giovane dottorando.

Non è riuscito a ottenere la borsa di studio sulla quale contava e improvvisamente deve trovare un modo per mantenersi.

Sotto la pressione del padre, decide di accettare un incarico come professore a contratto.

Gli viene affidata una classe di matematica nel collège Victor Hugo, nella regione parigina.

Benjamin non ha mai insegnato.

Durante una delle prime lezioni perde rapidamente il controllo della classe.

Il rumore attira Pierre Etcheverel, professore di francese molto più esperto, che interviene e riesce in pochi istanti a riportare l’ordine.

L’episodio è umiliante per Benjamin, ma segna anche l’inizio di un’importante amicizia.

Attraverso Pierre, il giovane entra nel gruppo degli insegnanti.

Conosce Fouad Medaoui, docente di inglese ironico e disponibile; Meriem Bayan, insegnante che deve conciliare lavoro e maternità; Sandrine Deleyziat, sempre più affaticata; Sophie, Alix e Sofiane.

Benjamin comprende presto che il lavoro non termina quando gli studenti lasciano l’aula.

Bisogna preparare lezioni, correggere compiti, partecipare a riunioni, incontrare le famiglie e affrontare continuamente problemi che non hanno una soluzione semplice.

Anche i docenti più esperti attraversano momenti di crisi.

Pierre possiede grande autorevolezza a scuola, ma il rapporto con il figlio Simon è profondamente complicato.

Sandrine è invece vicina all’esaurimento.

Durante uno scontro con uno studente perde il controllo e compie un gesto che rischia di avere conseguenze professionali.

Meriem diventa una delle persone alle quali Benjamin si avvicina maggiormente.

Tra i due nasce anche un’attrazione, ma il film evita di trasformarla nell’elemento centrale della storia.

Il vero legame fondamentale rimane quello tra colleghi.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva di Guida pratica per insegnanti, le difficoltà accumulate durante l’anno scolastico raggiungono il punto più delicato.

Uno degli studenti più problematici deve affrontare un consiglio disciplinare.

Il gruppo dei docenti si divide sul modo di intervenire.

C’è chi ritiene necessario applicare con fermezza le regole e chi teme che espellere un ragazzo significhi semplicemente spostare il problema altrove.

Anche Sandrine è costretta a confrontarsi con i propri limiti e con la stanchezza accumulata.

Meriem, invece, scopre che l’anno successivo non rimarrà nello stesso istituto.

Il rapporto sentimentale appena accennato con Benjamin non arriva quindi a una classica conclusione romantica.

Intanto l’anno scolastico termina.

Le classi si svuotano.

Arriva l’estate e gli studenti se ne vanno, mentre alcuni insegnanti cambiano scuola e altri rimangono.

Benjamin decide di continuare a insegnare.

Quello che all’inizio doveva essere soltanto un impiego temporaneo per pagarsi gli studi è diventato qualcosa di molto più importante.

La conclusione torna così al cuore del film.

Non esiste realmente una “guida pratica” capace di spiegare come essere un buon professore.

Ogni nuovo studente e ogni nuova classe obbligano a ricominciare.

Quando arriva un’altra rentrée, la scuola riparte quasi come se nulla fosse accaduto.

Eppure Benjamin non è più l’uomo entrato esitante nell’aula all’inizio della storia: ha scoperto la difficoltà, la frustrazione e soprattutto il valore umano di un mestiere che ha deciso di non abbandonare.

Cast completo del film Guida pratica per insegnanti

Il film possiede una struttura corale. Vincent Lacoste introduce lo spettatore nel mondo della scuola attraverso Benjamin, ma progressivamente le storie degli altri insegnanti acquistano la stessa importanza.