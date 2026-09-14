Amore sulle montagne rocciose è un film sentimentale del 2024 diretto da Jason Bourque, in onda lunedì 14 settembre 2026 su Tv8. Il titolo originale è A Whitewater Romance e i protagonisti sono Cindy Busby e Benjamin Hollingsworth nei ruoli di Maya Alvaro e Matt Myer.

La storia è ambientata durante un ritiro aziendale sulle Montagne Rocciose. Maya spera di ottenere una promozione importante, ma scopre che tra lei e l’obiettivo c’è anche Matt, collega di un’altra filiale e diretto concorrente. Quando i due vengono obbligati a lavorare insieme, la competizione professionale lascia progressivamente spazio a una forte attrazione.

Regia, produzione e protagonisti del film Amore sulle montagne rocciose

La regia di Amore sulle montagne rocciose è firmata da Jason Bourque, mentre la sceneggiatura è di Juliana Wimbles.

Il film è prodotto da Johnson Production Group. La fotografia è curata da Justin Sebastian, il montaggio da Jason Nielsen e le musiche sono composte da Russ Howard III.

Cindy Busby interpreta Maya Alvaro, dipendente della filiale di New York della società tecnologica Vesta Technologies.

Maya è molto preparata sul lavoro, ma decisamente meno a proprio agio nella natura.

Benjamin Hollingsworth è Matt Myer, collega proveniente da un’altra sede dell’azienda. Matt conosce perfettamente il mondo dell’escursionismo e delle attività all’aria aperta e rappresenta inizialmente il concorrente più pericoloso per Maya.

Kate Twa interpreta invece Allegra Adams, amministratrice delegata di Vesta Technologies e ideatrice del ritiro aziendale.

Dove è stato girato?

La storia è ambientata sulle Montagne Rocciose del Colorado, ma le riprese si sono svolte prevalentemente in Canada, nella provincia della British Columbia.

La location principale è Squamish, località circondata da montagne, foreste e corsi d’acqua, particolarmente adatta alle sequenze di rafting e alle attività organizzate durante il ritiro.

Alcune riprese hanno interessato anche l’area di Whistler, utilizzata per gli scenari montani.

Per altre sequenze la produzione ha lavorato a Burnaby.

Gli ambienti legati al soggiorno nella natura e al lodge contribuiscono in maniera decisiva alla struttura della storia: Maya viene infatti costretta a uscire continuamente dalla propria zona di sicurezza e ad affrontare attività che non avrebbe mai scelto spontaneamente.

Trama del film Amore sulle montagne rocciose

Maya Alvaro lavora per la filiale di New York della Vesta Technologies.

Le diverse sedi dell’azienda stanno preparando una proposta per ottenere il prestigioso incarico di guidare il lancio della nuova applicazione HighlightREAL.

La responsabile di Maya, Marilyn, è convinta che la giovane possa finalmente ottenere la promozione che desidera.

C’è però una condizione.

Maya viene invitata a partecipare a un esclusivo ritiro aziendale organizzato dalla CEO Allegra Adams sulle Montagne Rocciose.

All’evento partecipano quattro dipendenti provenienti da differenti filiali.

Tutti potrebbero ottenere il progetto.

Maya comprende quindi immediatamente che non si tratta soltanto di una tranquilla esperienza di gruppo.

Deve impressionare Allegra.

Il problema è che il ritiro prevede attività completamente lontane dalle sue abitudini.

Escursioni, campeggio, percorsi sospesi e soprattutto rafting mettono continuamente alla prova la donna.

Tra i partecipanti c’è Matt Myer.

Matt è l’esatto contrario di Maya quando si trova nella natura.

Si muove con sicurezza, ama le attività all’aperto e sembra avere un rapporto particolarmente positivo con Allegra.

Maya lo considera immediatamente il rivale principale.

La tensione aumenta quando lei e Matt vengono assegnati alla stessa squadra.

Per ottenere punti devono imparare a collaborare.

Inizialmente discutono praticamente su tutto.

Maya vuole seguire il piano alla lettera, mentre Matt preferisce improvvisare.

Con il trascorrere delle ore, però, entrambi cominciano a riconoscere i punti di forza dell’altro.

Il rapporto cambia definitivamente quando comprendono che, invece di cercare continuamente di superarsi, potrebbero creare insieme qualcosa di migliore.

Durante l’escursione di rafting nasce così l’idea di trasmettere in diretta l’esperienza attraverso i social e utilizzare la tecnologia per promuovere il Whitewater Lodge.

La diretta ottiene un grande successo.

Anche Allegra rimane impressionata dalla capacità dei due di unire competenze tecnologiche ed esperienza reale.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva viene però alla luce un problema.

Matt scopre gli appunti che Maya aveva preparato sui propri concorrenti seguendo le indicazioni della responsabile Marilyn.

La donna aveva infatti analizzato pregi e soprattutto debolezze degli altri partecipanti per ottenere un vantaggio.

Matt si sente tradito.

Per lui quanto è accaduto durante il ritiro sembrava aver trasformato Maya in una persona finalmente disposta a collaborare senza secondi fini.

Maya comprende di aver sbagliato.

Decide quindi di smettere di ragionare esclusivamente in termini di competizione e riconosce apertamente il contributo di Matt al successo dell’idea sviluppata durante il rafting.

Anche Allegra ha ormai compreso che il risultato migliore del ritiro non consiste nell’individuare un unico vincitore.

Maya e Matt funzionano meglio insieme.

La CEO comunica così la decisione finale.

Entrambi ottengono un’importante opportunità professionale e vengono scelti per dirigere insieme la nuova sede internazionale di Vesta Technologies a Parigi.

Maya raggiunge quindi un risultato persino superiore alla promozione che sperava di ottenere a New York.

Ma soprattutto non deve scegliere tra carriera e sentimento.

Matt diventa contemporaneamente il suo partner professionale e sentimentale.

I due comprendono di essere destinati a trascorrere molto tempo insieme nella capitale francese e finalmente si baciano.

Anche il Whitewater Lodge beneficia della loro idea: l’attenzione ottenuta attraverso la diretta online offre infatti nuova visibilità alla struttura.

La conclusione trasforma così completamente il significato del ritiro.

Maya era arrivata sulle montagne convinta che per vincere fosse necessario battere tutti gli altri.

Riparte invece avendo scoperto che il risultato più importante è arrivato proprio nel momento in cui ha smesso di considerare Matt un avversario.

Cast completo del film Amore sulle montagne rocciose

Cindy Busby e Benjamin Hollingsworth guidano il cast nei ruoli di Maya e Matt. Accanto a loro troviamo Kate Twa come CEO Allegra Adams e William deVry nel ruolo del proprietario del lodge Jim Burdett.