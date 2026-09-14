A Love Other Than Yours è una serie tv romantica sudcoreana del 2026, disponibile dal 12 settembre su Prime Video. Composta da 14 episodi, racconta con un tono realistico la crisi di una coppia che sta insieme da dieci anni e che improvvisamente deve chiedersi se il sentimento che li unisce sia ancora amore oppure soltanto una rassicurante abitudine.

I protagonisti sono Seo Kang-joon e Ahn Eun-jin, rispettivamente nei ruoli di Namgung Ho e Lee Mi-do. Lui considera il matrimonio il naturale punto di arrivo della loro lunga relazione, mentre lei attraversa una crisi professionale che la porta ad avvicinarsi emotivamente a un altro uomo.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv A Love Other Than Yours

La regia di A Love Other Than Yours è affidata a Hwang Seung-ki e Lee Ga-ram, mentre la sceneggiatura è firmata da Yoo Soo-ji.

La produzione è sudcoreana e la serie viene trasmessa in patria da KBS2, mentre Prime Video ne cura la distribuzione internazionale.

Seo Kang-joon interpreta Namgung Ho, assistente manager all’interno di un’azienda alimentare. È un uomo premuroso, abituato da dieci anni a organizzare la propria vita pensando anche alla fidanzata.

Ahn Eun-jin è invece Lee Mi-do, regista cinematografica che in passato sembrava destinata a una brillante carriera, ma che ora attraversa una fase particolarmente difficile.

Accanto alla coppia principale entrano in scena Han Tae-seung, interpretato da Lee Joo-ahn, e Park Soo-ah, interpretata da Jo Aram. La loro presenza mette ulteriormente alla prova equilibri che sembravano ormai consolidati.

Dove è stata girata?

A Love Other Than Yours è stata girata in Corea del Sud, principalmente a Seul.

La capitale sudcoreana costituisce lo scenario ideale per rappresentare le due vite parallele dei protagonisti.

Namgung Ho trascorre gran parte delle proprie giornate negli ambienti aziendali, mentre Lee Mi-do si muove tra produzioni, riunioni e luoghi appartenenti al mondo del cinema.

Tra le location individuate a Seul compare anche la zona di Hoegi-dong, nel distretto di Dongdaemun-gu, dove la produzione ha utilizzato alcuni edifici per diverse sequenze.

Gli ambienti urbani sono importanti perché il racconto non isola mai la relazione amorosa dal resto della vita. Lavoro, famiglia, amicizie e aspettative sociali esercitano infatti una pressione continua sulle decisioni di Ho e Mi-do.

Trama della serie tv A Love Other Than Yours

Namgung Ho e Lee Mi-do stanno insieme da dieci anni.

Quando si sono innamorati, la loro relazione era intensa e appassionata.

Con il trascorrere del tempo qualcosa è inevitabilmente cambiato.

L’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio alla confidenza, alla fiducia e a una quotidianità nella quale ognuno conosce perfettamente abitudini e difetti dell’altro.

Per Ho tutto questo rappresenta una prova della solidità del loro legame.

È convinto che il passo successivo debba essere il matrimonio.

Mi-do percepisce invece la situazione in maniera differente.

La sua carriera come regista non sta andando nel modo che aveva immaginato.

Dopo essere stata considerata una professionista promettente, attraversa una fase di fallimenti e incertezze che la costringe a mettere in discussione molte delle proprie scelte.

Proprio durante questa crisi entra nella sua vita un altro uomo.

Il nuovo incontro provoca emozioni che Mi-do credeva di non essere più capace di provare.

Improvvisamente la sicurezza rappresentata da Ho comincia a scontrarsi con il desiderio di capire se esista ancora una parte della propria vita che non appartenga alla coppia.

Anche Ho deve confrontarsi con sentimenti inattesi.

L’uomo ha passato dieci anni cercando di essere il compagno perfetto, spesso mettendo le esigenze di Mi-do davanti alle proprie.

Quando avverte che la relazione potrebbe finire, comprende però che l’amore non può essere mantenuto in vita semplicemente attraverso sacrifici e buone intenzioni.

La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di Han Tae-seung e Park Soo-ah.

Nuovi rapporti e attrazioni costringono tutti i protagonisti a interrogarsi sul significato della fedeltà e sulla differenza tra amare una persona e avere paura di perderla.

Spoiler finale

A Love Other Than Yours ha debuttato il 12 settembre 2026 e viene distribuita con una programmazione settimanale.

La prima stagione è composta da 14 episodi e l’episodio conclusivo è previsto per il 25 ottobre 2026.

Di conseguenza, al momento della pubblicazione dell’articolo il finale della serie non è ancora disponibile.

Non è quindi corretto attribuire a Ho e Mi-do una scelta definitiva tra matrimonio e separazione oppure anticipare quale sarà l’esito dei nuovi rapporti sentimentali.

La domanda centrale della serie è comunque già chiarissima.

Dopo dieci anni insieme, Ho e Mi-do devono decidere se continuare perché si amano ancora o perché non riescono a immaginare una vita separati.

Il vero epilogo potrà essere raccontato soltanto dopo la pubblicazione dell’ultimo episodio, senza trasformare ipotesi o anticipazioni promozionali in eventi realmente accaduti nella serie.

Cast completo della serie tv A Love Other Than Yours

Il cast è guidato da Seo Kang-joon e Ahn Eun-jin. Accanto alla coppia protagonista troviamo Lee Joo-ahn e Jo Aram, destinati ad avere un ruolo importante nella crisi sentimentale al centro della storia.