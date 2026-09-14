Lunedì 14 settembre prende il via la stagione 2026-2027 per il prime time di La7. Di seguito vi sveliamo i titoli e le novità attese.

La7 prime time 2026-2027, Augias e Floris i primi a debuttare

Lunedì 14 settembre, nel prime time di La7 prendono il via le nuove edizioni di La Torre di Babele. Alla conduzione c’è Corrado Augias, che nel primo appuntamento propone una riflessione sul sistema scolastico nella puntata denominata Finimondo La scuola serve ancora?. Ad arricchire la narrazione, in ogni puntata, ci sono ospiti ed esperti, intervistati dal conduttore.

Il giorno seguente torna DìMartedì, talk show che analizza con ospiti e leader politici alcuni dei principali temi di politica nazionale e internazionale. Non cambia la conduzione, che è stabilmente affidata al giornalista Giovanni Floris.

La7 prime time 2026-2027, gli altri programmi

Giovedì 17 settembre, dalle 21:15, il giornalista Corrado Formigli dà il via ai nuovi appuntamenti di Piazzapulita. Il funzionamento del format è il medesimo di sempre: i talk sui temi di politica e attualità si alternano ai reportage e alle inchieste. Ad arricchire le dirette ci sono i brevi monologhi del confermato Stefano Massini. La nuova edizione si concentra sugli ultimi sviluppi legati al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attualmente impegnato in una visita di Stato in Irlanda .

Venerdì 18 settembre, dopo le repliche estive, la rete di Urbano Cairo punta nuovamente sulla satira politica firmata da Diego Bianchi, Makkox e il resto del cast di Propaganda Live. Lo show festeggia il traguardo della decima edizione e mischia il mondo della politica a quello della musica e del cinema.

L’ultima partenza nel prime time per il momento annunciata è quella di In altre parole. Alla conduzione è confermato Massimo Gramellini, che dalle 20:35 circa di sabato 19 settembre, subito dopo la fine del TG delle 20:00, propone riflessioni e notizie legate alla settimana appena trascorsa.

La staffetta in access prime time

Lunedì 14 settembre, su La7, torna la proposta autunnale dell’access prime time. Si tratta di Otto e mezzo, talk show dalla durata di circa un’ora guidato dalla confermatissima giornalista Lilli Gruber. Le puntate sono proposte dal lunedì al venerdì. Se il sabato tale fascia oraria è occupata dal già citato Gramellini con In Altre Parole, la domenica dal 20 settembre riparte la versione autunnale di In Onda. Un format, questo, guidato da Marianna Aprile e Luca Telese e che ha informato il pubblico della rete per tutta la durata dell’estate.