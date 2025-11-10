Un libro sotto l’albero (titolo originale A Novel Noel) è un’incantevole film commedia in onda su TV8 all’interno del suo amato ciclo “Appuntamento con l’amore Christmas”. La pellicola intreccia con calore e dolcezza il romanticismo, la passione per la letteratura e la magica atmosfera natalizia. La storia segue una protagonista in cerca di una nuova ispirazione, che troverà molto più di quanto sperasse in un piccolo villaggio che le cambierà per sempre la vita.

Regia, produzione e protagonisti del film Un libro sotto l’albero

La regia è firmata da Michael Robison, un nome di garanzia nel genere, noto per aver diretto numerosi e apprezzati film per il circuito Hallmark. La produzione è curata da Champlain Media e Reel One Entertainment, case canadesi specializzate in commedie romantiche destinate al pubblico televisivo. I protagonisti principali sono Julie Gonzalo, nel ruolo della brillante editor Harper, e Brendan Penny, che interpreta Sawyer, un uomo legato alle tradizioni. Accanto a loro, un cast di supporto che include Kaitlyn Bernard, Christiaan Westerveld e Christine Chatelain.

Dove è stato girato?

Per creare la perfetta e sognante atmosfera da cartolina natalizia, la produzione ha girato il film in Canada, tra le province della British Columbia e dell’Ontario. Le riprese si sono concentrate in location che evocano il calore di un piccolo e accogliente villaggio natalizio immerso nella neve. Le ambientazioni spaziano da pittoresche librerie indipendenti a tranquille strade innevate, da piazze decorate a festa a eleganti case in stile vittoriano e intime caffetterie locali. L’uso sapiente di luci calde e dettagli artigianali contribuisce a creare un’atmosfera magica e confortante.

Trama del film Un libro sotto l’albero

Harper (Julie Gonzalo) è una brillante e ambiziosa editor di libri di New York City. Dopo un intenso periodo di burnout che ha spento la sua passione per la scrittura, decide di prendersi una pausa dalla frenesia della metropoli. Accetta così un incarico temporaneo: gestire per tutto il mese di dicembre una storica libreria a conduzione familiare in un piccolo e pittoresco villaggio di montagna. Al suo arrivo, però, si scontra con Sawyer (Brendan Penny), il figlio dei proprietari. Inizialmente, Sawyer si mostra ostile e diffidente nei confronti di questa “ragazza di città”, convinto che lei non possa capire l’anima e l’importanza della libreria per la comunità.

Costretti a collaborare per organizzare gli eventi natalizi del negozio, i due iniziano un percorso di avvicinamento. Tra accesi scambi di opinioni sulla letteratura, l’organizzazione di eventi letterari per bambini e momenti di riflessione davanti a una cioccolata calda, Harper non solo riscopre la sua vena creativa e il desiderio di tornare a scrivere, ma inizia anche a vedere Sawyer sotto una luce diversa. L’uomo, infatti, si rivela essere molto più profondo e sensibile di quanto non sembri.

Spoiler finale

Durante la serata finale di una lettura pubblica sotto il grande albero di Natale della piazza, Harper e Sawyer ammettono finalmente i loro sentimenti reciproci. Sawyer le confessa di essersi innamorato della sua passione e del modo in cui ha rivitalizzato la libreria e l’intera comunità. In quel momento, Harper capisce di aver trovato non solo l’ispirazione perduta, ma anche un luogo da chiamare casa.

Di conseguenza, decide di restare nel villaggio per scrivere e pubblicare il suo primo romanzo, basato proprio sull’esperienza vissuta. I due si scambiano un romantico bacio, suggellando il loro amore. Il film si chiude con una scena ambientata l’anno successivo: Harper, ormai un’autrice di successo, firma le copie del suo libro nella stessa libreria, circondata dall’affetto di Sawyer, degli amici e da una magica nevicata.

Cast completo del film Un libro sotto l’albero

Il cast riunisce volti noti e amati del circuito Hallmark e attori canadesi, perfetti per interpretare ruoli dolci e familiari.