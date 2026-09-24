Un’estate in Italia è un film sentimentale tedesco del 2025 diretto da Stefanie Sycholt, in onda su Rai Premium. Titolo originale Ein Sommer in Italien, appartiene al ciclo romantico tedesco Ein Sommer in… e conduce questa volta i protagonisti tra i paesaggi della Puglia.

Al centro della storia ci sono Billie e Hella, interpretate rispettivamente da Hanna Plaß e Corinna Kirchhoff. Due donne molto diverse che intraprendono insieme un viaggio verso il Salento: Billie vuole aiutare la cugina Ariane, mentre Hella spera di ritrovare Angelo, il grande amore della sua giovinezza.

Regia, produzione e protagonisti del film Un’estate in Italia

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Stefanie Sycholt.

La produzione coinvolge Cameo Film- und Fernsehproduktion, Network Movie Film-und Fernsehproduktion e Viola Film.

Hanna Plaß interpreta Billie, infermiera abituata a mettere continuamente le necessità degli altri davanti alle proprie.

Corinna Kirchhoff è Hella, donna rimasta vedova che affronta il viaggio in Italia con un obiettivo molto personale: ritrovare l’uomo che aveva amato da giovane.

Jonathan Hutter interpreta invece Raffaele, fotografo italiano che entra nella vita di Billie e le fa comprendere quanto tempo abbia trascorso occupandosi degli altri senza chiedersi che cosa desideri realmente per se stessa.

Dove è stato girato?

Un’estate in Italia è ambientato e realizzato in Puglia.

La storia porta Billie e Hella nel Salento e utilizza gli scenari del territorio pugliese come parte fondamentale della narrazione.

Borghi, campagne, uliveti, masserie e paesaggi mediterranei accompagnano le due protagoniste nel loro percorso personale.

Le riprese si sono svolte tra il 7 maggio e il 4 giugno 2024.

La scelta di girare realmente in Puglia consente alla produzione di utilizzare il contrasto tra la quotidianità delle protagoniste in Germania e i ritmi completamente differenti che incontrano durante il soggiorno italiano.

Trama del film Un’estate in Italia

Billie è un’infermiera e possiede una caratteristica che condiziona praticamente ogni aspetto della sua esistenza: non riesce a smettere di occuparsi degli altri.

Anche durante le vacanze trova sempre qualcuno da aiutare.

Con lei viaggia Hella, donna molto diversa per carattere ed esperienza.

Hella è rimasta vedova e ha deciso che è arrivato il momento di ricominciare a vivere.

La destinazione scelta è la Puglia.

Billie vuole raggiungere la cugina Ariane, digital creator specializzata in viaggi che sta attraversando un grave periodo di esaurimento.

La protagonista pensa immediatamente di doverla aiutare.

Invece di concedersi finalmente una vacanza, comincia quindi a occuparsi dei problemi della cugina.

Hella osserva la situazione con crescente irritazione.

Secondo lei Billie trascorre la vita cercando di salvare tutti, evitando però di occuparsi di se stessa.

Hella possiede inoltre un motivo segreto per essere arrivata in Italia.

Vuole ritrovare Angelo, l’uomo del quale era innamorata da giovane.

Di quella relazione conserva alcune lettere d’amore e il ricordo di una possibilità mai realmente vissuta.

Nel frattempo Billie conosce Raffaele, un affascinante fotografo locale.

Tra i due nasce immediatamente una particolare sintonia.

Raffaele invita Billie a rallentare, osservare ciò che la circonda e soprattutto concedersi il diritto di desiderare qualcosa soltanto per se stessa.

La situazione si complica ulteriormente con Matteo, conosciuto attraverso un’app di incontri e deciso a conquistare Billie.

La donna si trova così davanti a qualcosa che ha sempre evitato: scegliere senza chiedersi prima che cosa renda felici gli altri.

Spoiler finale

Il viaggio in Puglia cambia entrambe le protagoniste.

Hella porta avanti la ricerca del proprio amore giovanile, ma comprende progressivamente che ritrovare il passato non significa necessariamente poterlo ricreare.

Le lettere di Angelo rappresentavano soprattutto la donna che era stata molti anni prima.

Il vero obiettivo del viaggio diventa quindi concedersi il diritto di costruire una nuova fase della propria esistenza senza sentirsi in colpa per la morte del marito.

Anche Billie deve affrontare una scelta.

Il rapporto con Raffaele le mostra quanto la sua abitudine a prendersi cura continuamente degli altri sia diventata anche un modo per evitare di interrogarsi sui propri desideri.

Ariane deve assumersi personalmente la responsabilità della propria vita e del proprio lavoro.

Billie comprende che aiutarla non significa risolvere ogni problema al suo posto.

Anche il corteggiamento di Matteo permette alla protagonista di capire quale sentimento sia realmente importante.

È con Raffaele che nasce un legame autentico.

Billie sceglie quindi di non lasciare che la paura e il senso del dovere decidano ancora una volta al posto suo.

Il finale lascia le protagoniste profondamente trasformate: Hella riesce a guardare al futuro senza rimanere prigioniera del ricordo, mentre Billie accetta finalmente la possibilità di vivere un sentimento senza considerarlo una distrazione dalle necessità degli altri.

Cast completo del film Un’estate in Italia

Hanna Plaß e Corinna Kirchhoff interpretano Billie e Hella, le due donne protagoniste del viaggio in Puglia. Jonathan Hutter e Valmir Krasniqi sono invece Raffaele e Matteo.