La nuova vita di Emily è un film sentimentale e drammatico del 2023 diretto da Andy Mikita, in onda su Tv8. Il titolo originale è Guiding Emily ed è tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Hinske.

Protagonista è Sarah Drew nel ruolo di Emily, giovane donna la cui esistenza cambia improvvisamente quando un incidente le fa perdere la vista. Parallelamente il film racconta il percorso di Garth, un cane che sta affrontando l’addestramento per diventare guida per non vedenti e al quale, nella versione originale, presta la voce Eric McCormack.

Regia, produzione e protagonisti del film La nuova vita di Emily

La regia è di Andy Mikita, mentre la sceneggiatura è firmata da Betsy Morris ed è tratta dal romanzo di Barbara Hinske.

La fotografia è di William McKnight, il montaggio di Lisa Robison e le musiche sono composte da Terry Frewer.

Sarah Drew interpreta Emily, donna indipendente che deve imparare a ricostruire completamente la propria quotidianità dopo la perdita della vista.

Antonio Cupo interpreta Matthew, proprietario della palestra di arrampicata frequentata dalla protagonista, mentre Eric McCormack presta la voce a Garth, il cane destinato a diventare una presenza fondamentale nella nuova vita di Emily.

Dove è stato girato?

La nuova vita di Emily è una produzione canadese-statunitense girata nella British Columbia.

Le riprese si sono concentrate nell’area di Victoria e nei suoi dintorni.

Una delle location precisamente identificabili è il Windsor Cafe di Oak Bay, situato al 2540 di Windsor Road, trasformato nel film nel ristorante sul porto.

Gli ambienti urbani e costieri della Greater Victoria contribuiscono alla dimensione intima della storia e accompagnano Emily durante il difficile processo attraverso il quale impara nuovamente a muoversi autonomamente.

Trama del film La nuova vita di Emily

Emily è una donna dinamica e indipendente.

Ama l’arrampicata e conduce un’esistenza nella quale è abituata a organizzare autonomamente ogni aspetto della propria quotidianità.

Durante un’escursione, però, accade qualcosa che cambia completamente il suo futuro.

Un incidente le provoca la perdita della vista.

Emily deve affrontare una realtà per la quale non era preparata.

Azioni apparentemente semplici diventano improvvisamente complicate.

Muoversi, lavorare, cucinare e attraversare una strada richiedono nuove tecniche e soprattutto la disponibilità ad accettare l’aiuto degli altri.

A rendere ancora più difficile la situazione è il comportamento del fidanzato Conner, che parte per motivi professionali proprio quando Emily avrebbe maggiormente bisogno della sua presenza.

La donna attraversa così un periodo di profondo sconforto.

Ad aiutarla intervengono gli amici, i colleghi e soprattutto Matthew, proprietario della palestra di arrampicata.

Matthew non tratta Emily come una persona fragile.

La incoraggia invece a recuperare gradualmente sicurezza e indipendenza.

Parallelamente seguiamo Garth.

Il cane è stato selezionato per diventare una guida per non vedenti, ma il suo percorso di addestramento è tutt’altro che semplice.

È intelligente e affettuoso, ma deve imparare a controllare gli impulsi e a comprendere la responsabilità che avrà nei confronti della persona alla quale verrà affidato.

Le storie di Emily e Garth procedono inizialmente separate.

Entrambi, però, stanno affrontando la stessa sfida.

Devono imparare qualcosa di nuovo e superare la paura di non essere all’altezza.

Spoiler finale

Emily recupera progressivamente la propria autonomia e comprende che perdere la vista non significa rinunciare alla vita che desidera.

Anche il rapporto con Matthew cambia.

Quello che inizialmente era soltanto sostegno diventa un sentimento più profondo.

Emily capisce inoltre che la relazione con Conner appartiene ormai alla vita precedente e che non può continuare ad aspettare che tutto torni esattamente come prima.

Parallelamente Garth completa il proprio percorso di formazione.

Dopo le difficoltà iniziali, dimostra di possedere le qualità necessarie per diventare un cane guida.

Le due storie, raccontate parallelamente per gran parte del film, finalmente convergono.

Emily e Garth vengono abbinati.

Il loro incontro rappresenta il vero punto di arrivo della vicenda.

Emily non riceve semplicemente un aiuto pratico.

Trova un compagno capace di offrirle maggiore libertà e sicurezza.

Garth, a sua volta, trova finalmente la persona per la quale è stato preparato.

Il finale sottolinea così l’inizio della nuova vita evocata dal titolo italiano: Emily non recupera l’esistenza precedente all’incidente, ma ne costruisce una differente, nella quale indipendenza, amore e fiducia assumono un significato nuovo.

Cast completo del film La nuova vita di Emily

Sarah Drew interpreta Emily, mentre Antonio Cupo è Matthew. Eric McCormack presta invece la voce originale al cane Garth.