Rosamunde Pilcher: Non è mai troppo tardi è un film televisivo romantico tedesco del 2025, diretto da Marc Prill, in onda su Rete 4. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe ed è ispirato al racconto A Place Like Home di Rosamunde Pilcher.

Bill Reynolds è un avvocato brillante, abituato a vincere. Una sconfitta in un litigio di vicinato contro la giovane collega Johanna Rashford incrina la sua sicurezza e dà inizio a un rapporto fatto di sfide professionali e sentimenti inattesi.

Regia, produzione e protagonisti del film Rosamunde Pilcher: Non è mai troppo tardi

La regia è di Marc Prill, con sceneggiatura di Jochen S. Franken e Martin Wilke. La produzione è di FFP New Media GmbH per ZDF. Fotografia di Holger Greiß, montaggio di Ilana Goldschmidt e musiche di Patrick M. Schmitz.

Kerim Waller interpreta Bill Reynolds e Anna Hausburg è Johanna Rashford. La storia coinvolge inoltre Daniel, fratello di Bill, e i vicini Frederik Duffy e Diane Lloyd, protagonisti della causa che mette Bill e Johanna uno contro l’altra.

Dove è stato girato Rosamunde Pilcher: Non è mai troppo tardi?

Le riprese si sono svolte in Cornovaglia, fra maggio e giugno 2024. Tra le location figurano Caerhays Castle, Old Claremount Hall a Newquay, il porto di Mevagissey, Porthleven, Bodmin e Watergate Bay. I luoghi costieri inglesi accompagnano la vicenda professionale e privata dei protagonisti.

Trama di Rosamunde Pilcher: Non è mai troppo tardi

Bill Reynolds ha costruito una prestigiosa carriera legale e considera la vittoria in tribunale una certezza. Quando rappresenta il suo ex mentore Frederik Duffy in una disputa con la vicina Diane Lloyd, viene però battuto da Johanna Rashford, avvocata giovane e determinata. Colpito dalla sua intelligenza, Bill le offre un posto nel suo studio.

Johanna accetta soltanto dopo molte esitazioni e i due provano a risolvere fuori dal tribunale il conflitto fra Frederik e Diane. Nella vita di Bill irrompe poi Daniel, fratello minore e nomade digitale, rimasto senza punti di riferimento dopo la fine della relazione con la compagna. Convinto di aiutarlo, Bill lo presenta a Johanna senza immaginare quanto la situazione lo metterà davanti ai propri sentimenti.

Rosamunde Pilcher: Non è mai troppo tardi, spoiler finale

Il lavoro comune permette a Johanna e Bill di trovare un accordo fra Diane e Frederik e fa cadere molte delle difese dell’avvocato. Bill comprende che il tentativo di avvicinare Daniel a Johanna era anche un modo per sottrarsi a ciò che prova davvero per lei.

Nel finale Bill sceglie di essere sincero e Johanna ricambia i suoi sentimenti. Daniel accetta di ripartire dalla propria vita senza cercare nella nuova collega del fratello una soluzione al suo smarrimento. La coppia formata da Bill e Johanna chiude la storia con un nuovo equilibrio, professionale e sentimentale.

Cast di Rosamunde Pilcher: Non è mai troppo tardi