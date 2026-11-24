Inga Lindström – Quattro donne e l’amore è un film televisivo sentimentale tedesco del 2012, diretto da Martin Gies, proposto da Rete 4. Il titolo originale è Vier Frauen und die Liebe. Sophie Schütt interpreta Tuva Lundin, un’architetta che torna nella casa familiare e deve ripensare il rapporto fra lavoro, affetti e futuro.

Una visita in campagna riunisce Tuva, la sorella Sofia, l’amica Malin e la zia Ingeborg. Ognuna custodisce un progetto o una difficoltà sentimentale. L’arrivo di Erik Vanning e della figlia Lilli modifica gli equilibri, rendendo impossibile continuare a proteggersi attraverso silenzi e abitudini.

Regia, produzione e protagonisti del film Inga Lindström – Quattro donne e l’amore

La regia è di Martin Gies, mentre la sceneggiatura è firmata da Johanna Halt e Christiane Sadlo. Il film è prodotto da Bavaria Fernsehproduktion, oggi Bavaria Fiction, per ZDF. Ronald Mühlfellner figura come produttore. La durata è di circa 90 minuti.

La fotografia è di Gero Lasnig, il montaggio di Bettina Staudinger e le musiche di Gert Wilden Jr.. L’episodio, il quarantaquattresimo della raccolta, è stato trasmesso per la prima volta in Germania il 16 settembre 2012.

Sophie Schütt interpreta Tuva e Hardy Krüger Jr. è Erik Vanning. Krista Posch interpreta Ingeborg, mentre Claudelle Deckert è Malin. Sofia è interpretata da Mimi Fiedler, accreditata anche con il nome Miranda Leonhardt. Le quattro donne esprimono modi diversi di affrontare il bisogno d’amore e la paura del cambiamento.

Dove è girato Inga Lindström – Quattro donne e l’amore

Le riprese si sono svolte in Svezia, a Stoccolma, Nyköping e nei dintorni, dal 14 maggio all’8 giugno 2012. La produzione tedesca utilizza dunque location svedesi reali, in linea con l’identità visiva della raccolta.

Stoccolma accompagna il mondo professionale di Tuva, mentre il soggiorno a Svaneholm introduce la dimensione domestica e rurale. La casa, il porto e gli spazi del paese diventano luoghi di confronto. Il passaggio dalla città alla campagna mette in pausa il ritmo del lavoro e obbliga la protagonista ad ascoltare ciò che gli altri desiderano.

Trama di Inga Lindström – Quattro donne e l’amore

Tuva si dedica alla carriera di architetta, ma una proposta per una scuola non riceve l’approvazione del suo capo Johann Sondermann. La sorella Sofia e l’amica Malin la convincono a partire per qualche giorno da Ingeborg, la zia che le ha cresciute dopo la morte dei genitori.

Durante il viaggio incontrano Erik Vanning, fermo con l’auto in panne, e lo aiutano a raggiungere il paese. La riparazione richiede tempo e l’uomo rimane ospite nella stessa casa. La vicinanza con Tuva favorisce un’intesa che diventa sentimentale, fino all’arrivo inatteso di Lilli, la figlia di cui lui non le ha parlato.

Anche le altre donne affrontano passaggi importanti. Sofia è incinta e si è separata da Alex. Malin annuncia il matrimonio con Tomas, ex compagno di Tuva, ma trascorre molto tempo con Torben, alimentando sospetti. Ingeborg ha invece una relazione con il pastore Henning Nilsson e deve decidere se seguirlo a Visby.

La casa familiare diventa il centro di questi progetti contrastanti. Tuva fatica ad accettare la partenza della zia, perché quell’edificio conserva la sicurezza dell’infanzia. Erik deve affrontare il rapporto con l’ex moglie Astrid e ascoltare i bisogni di Lilli. La ricerca di un equilibrio richiede che ognuno rinunci a decidere per gli altri.

Come finisce Inga Lindström – Quattro donne e l’amore: il finale spiegato

Tuva propone a Erik e Lilli di vivere con lei nella casa. La ragazza suggerisce al padre di tornare a costruire barche, aprendo una prospettiva compatibile con una maggiore presenza nella sua vita. Il confronto con Astrid consente di trovare un accordo per il futuro.

Sofia si riconcilia con Alex e gli rivela la gravidanza. Malin chiarisce l’equivoco su Torben: gli incontri servivano a imparare il valzer, non nascondevano un tradimento. La relazione con Tomas può così uscire dalla spirale dei sospetti.

Tuva smette inoltre di ostacolare il progetto di Ingeborg con Henning. Sul lavoro decide di presentare il progetto della scuola con il proprio nome, senza dipendere dall’approvazione del capo. Il finale collega amore e autonomia: trovare una relazione non significa rinunciare a sé stessi, ma permettere agli altri e a sé di costruire una vita nuova.

Cast di Inga Lindström – Quattro donne e l’amore