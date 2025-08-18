Le intricate vicende della soap spagnola La Promessa si preparano a sconvolgere il palazzo, tornando su Rete 4 con episodi in prima visione assoluta ogni giorno alle 19:40 e in streaming su Mediaset Infinity. Infatti, nella settimana dal 18 al 24 agosto 2025, il palazzo dei marchesi de Luján sarà scosso da un evento a dir poco clamoroso: Pelayo abbandona Catalina sull’altare, gettando la famiglia nel caos. Nel frattempo, Jana si trova costretta a una scelta dolorosa per proteggere un’amica, rompendo ogni legame con la servitù. Intanto, il ritorno di Pia al suo vecchio ruolo provoca nuove e profonde tensioni con Petra e Ricardo.

La Promessa 18–24 agosto 2025: Lunedì 18 agosto

La settimana inizia con una mossa a sorpresa di Cruz, che nomina Pia sua cameriera personale. Questa decisione, tuttavia, scatena immediatamente la rabbia e la gelosia di Petra, che si sente declassata e umiliata. Nel frattempo, Catalina, ignara del dramma imminente, chiede alla marchesa di farle da testimone alle nozze con Pelayo, ma Cruz rifiuta seccamente. Manuel, purtroppo, ascolta la conversazione e ne rimane turbato. Intanto, Romulo cerca di convincere Ricardo a perdonare Pia per avergli tenuto nascosto di essere ancora viva. La giornata, però, precipita quando Petra comunica a Jana che Cruz ha licenziato Maria per aver dormito nella sua stanza. Jana, disperata, intercede direttamente presso la marchesa. Cruz, con perfidia, accetta di riassumere Maria, ma a una condizione crudele: Jana dovrà rompere ogni legame con la servitù e comportarsi da vera signora.

Martedì 19 agosto

Di conseguenza, il giorno dopo Cruz impone a Jana di troncare ogni rapporto con i domestici e ordina alla servitù di fare lo stesso, creando un’atmosfera gelida e tesa. La signora Ros, incaricata di istruire Jana, avverte Cruz che la ragazza sta imparando molto velocemente, ma la marchesa è convinta che prima o poi commetterà un errore fatale. Nel frattempo, Curro, sentendosi finalmente pronto, rivela a Martina la sconvolgente verità sulle sue origini: Alonso è il suo vero padre e Jana è sua sorella. Su un altro fronte, Marcelo, sempre più tormentato, racconta a Teresa di aver visto un testimone del suo crimine, mentre Ricardo e Romulo scoprono di essere parenti, un segreto che decidono di non rivelare a nessuno.

La Promessa 18–24 agosto 2025: Mercoledì 20 agosto

Pia tenta un nuovo, timido avvicinamento con Ricardo, ma lui, ancora ferito, la respinge freddamente. Nel frattempo, la dolce Maria Fernandez si mostra subito disponibile ad aiutare padre Samuel con i bisognosi del rifugio, trovando un nuovo scopo. È finalmente arrivato il giorno delle nozze di Catalina e Pelayo. L’emozione è palpabile in tutto il palazzo, ma un’ombra oscura e inaspettata sta per abbattersi sulla cerimonia.

Giovedì 21 agosto

Il dramma si consuma: Pelayo, con una viltà sconcertante, abbandona Catalina proprio il giorno delle nozze, lasciandole solo una lettera in cui spiega di non sentirsi pronto ad assumersi la paternità del bambino che lei aspetta. Catalina, con il cuore a pezzi, si chiude in camera e accetta solo il conforto della fidata Simona. Cruz, ovviamente, è furiosa per il fallimento del matrimonio e lo scandalo che ne deriverà, mentre Lorenzo è invece segretamente soddisfatto, pensando che questo spiani la strada al matrimonio tra Curro e Julia. Intanto, Jana continua le sue lezioni di comportamento, e Maria, umiliata dall’atteggiamento freddo e distaccato dell’amica, si sfoga con Teresa, che le spiega che quei gesti servono solo a ingannare la marchesa.

La Promessa 18–24 agosto 2025: Venerdì 22 agosto

Sul fronte del mistero di Pia, Manuel, Jana e Romulo raccontano finalmente a Ricardo i veri motivi per cui hanno nascosto la sua sopravvivenza: la donna, infatti, temeva per la sua vita a causa del folle Gregorio. Intanto, Cruz discute animatamente con Alonso sullo scandalo che la gravidanza di Catalina porterà inevitabilmente alla luce. La marchesa, inoltre, umilia ulteriormente Jana, chiedendole di compilare la lista degli invitati per la festa di fidanzamento. Nel frattempo, Petra, approfittando della situazione, punisce Maria per le sue assenze, infliggendole un mese intero senza riposo. Infine, la giornata si conclude con Catalina che, con grande coraggio, scende a tavola, mentre gli uomini della famiglia, uniti dall’offesa, si preparano a vendicarsi di Pelayo per la terribile umiliazione subita.

Sabato 23 e Domenica 24 agosto

Nel corso del fine settimana, le tensioni familiari continuano a crescere. José Juan pretende riconoscenza da Julia per aver avuto l’idea del matrimonio riparatore, ma né lei né Curro sono disposti ad accettarlo. Catalina, ancora profondamente ferita, affronta la famiglia con dignità, cercando di non crollare. Nel frattempo, la servitù è sempre più divisa tra chi sostiene segretamente Jana e chi, invece, teme le terribili conseguenze delle sue scelte.

Dove vederla

La soap va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40, con repliche al mattino alle 07:10.

Gli episodi, inoltre, sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.