Il film Il mio matrimonio greco, diretto da Michael Robison, è una commedia romantica, in onda su Tv8, che celebra l’amore, la famiglia e le tradizioni greche. Uscito nel 2023, il film appartiene ai generi romantico e commedia, con una durata di 84 minuti.

Regia e produzione del film Il mio matrimonio greco

La regia di Il mio matrimonio greco è affidata a Michael Robison, noto per il suo lavoro in film romantici e commedie leggere.

Il film è una produzione internazionale che coinvolge Stati Uniti, Canada e Bulgaria, con il supporto di case di produzione come Two 4 The Money Media e altre collaborazioni.

Protagonisti del film sono Ilana e Mike, interpretati rispettivamente da Torrey DeVitto e Giannis Tsimitselis. Nel cast troviamo anche Marina Sirtis nel ruolo della madre iperprotettiva.

Dove è stato girato?

Le riprese di Il mio matrimonio greco si sono svolte principalmente in Grecia, con location suggestive a Santorini, che enfatizzano il fascino delle tradizioni e dei paesaggi greci.

Trama del film Il mio matrimonio greco

Ilana, una giovane donna americana, atterra nella pittoresca Santorini insieme al suo fidanzato greco, Mike. Il motivo del viaggio è un gioioso matrimonio di famiglia, ma per Ilana, il soggiorno prende una piega inaspettata quando Mike le chiede di sposarlo con una romantica proposta. L’entusiasmo iniziale, però, si scontra presto con un ostacolo imprevisto: la madre iperprotettiva di Mike, interpretata da Marina Sirtis.

Improvvisamente, i preparativi nuziali diventano un terreno di scontro culturale e familiare. Ilana si trova a dover destreggiarsi tra le vivaci tradizioni greche e le radicate aspettative della famiglia del suo futuro marito. Ogni scelta, dai fiori all’abito, diventa motivo di dibattito e potenziali malintesi.

Spoiler finale

Attraverso una serie di momenti comici e teneri, Ilana intraprende un viaggio di scoperta. Impara a conoscere più a fondo la cultura di Mike, le dinamiche della sua famiglia e, soprattutto, il vero significato dell’amore e dell’appartenenza.

Riuscirà a trovare un equilibrio tra le sue radici americane e il nuovo mondo che sta per abbracciare, conquistando il cuore della sua futura suocera e costruendo un futuro felice con Mike? Questa è la sfida che Ilana è pronta ad affrontare sotto il sole incantevole di Santorini.

Il mio matrimonio greco: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Il mio matrimonio greco con i rispettivi personaggi: