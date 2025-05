Giovedì 1° maggio si svolgono le semifinali di andata di Europa League e di Conference League. L’unico team italiano ancora in corsa è la Fiorentina, che cerca l’accesso alla finale di Conference.

Conference League semifinali andata, il cammino in coppa dei Viola

Il team guidato da Raffaele Palladino, dunque, è l’unica compagine italiana ad essere ancora in corsa nelle due competizioni odierne. I Viola, fino a questo momento, hanno avuto una stagione, almeno in Conference League, decisamente molto positiva.

Nella prima fase, la Fiorentina ha chiuso terza in classifica, ottenendo quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nella fase ad eliminazione diretta, invece, ha eliminato, seppur con qualche sofferenza, il Panathinaikos ed il NK Celje.

Conference League semifinali andata, la Fiorentina affronta il Betis Sevilla

Nel doppio impegno con le semifinali di Conference League, al via con l’andata giovedì 1° maggio, la Fiorentina affronta gli spagnoli del Betis Sevilla.

L’incontro prende il via alle 21:00 e si svolge presso l’Estadio Benito Villamarin, impianto sportivo posto nella città spagnola che può contenere oltre 60 mila spettatori.

Per la Fiorentina si prospetta un impegno decisamente arduo. I padroni di casa, infatti, nel campionato spagnolo sono attualmente sesti in classifica, in piena lotta per la qualificazione alle competizioni sportive europee della prossima stagione. La Fiorentina, al contrario, è ottava in campionato, ma spera di ottenere l’accesso quantomeno alla Conference League dell’anno prossimo.

Betis Sevilla-Fiorentina, valevole per l’andata delle semifinali di Conference League, prende prende il via alle 21:00. L’incontro è proposto, a pagamento, su Sky Sport 252 e Sky Sport 201 (canale 201). In chiaro, inoltre, è visibile su TV8. In entrambe le emittenti, il faccia a faccia è raccontato da Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.

L’altra semifinale di Conference League oppone la sorpresa Djurgarden e il Chelsea, grande favorito per la vittoria. La partita, al via alle 21:00, è fruibile su Sky Sport 255.

Il calendario di Europa League

Sempre il 1° maggio si svolgono le semifinali di Europa League. Nel primo match è di scena l’Athletic Bilbao, che accoglie in casa il Manchester United. La sfida è trasmessa su Sky Sport 253 e Sky Sport Calcio (202) ed è raccontata da Nicola Roggero e Giancarlo Marocchi. La seconda partita, invece, è fra il Tottenham, che torna in una semifinale europea dopo sei anni di assenza, e il Bodo-Glimt, che ha eliminato dai quarti la Lazio. La semifinale è visibile su Sky Sport 254 e su Sky Sport 4K (213). La telecronaca è di Paolo Ciarravano.