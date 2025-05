Giovedì 1° maggio, Rai 1 manda in onda gli episodi Omnia vincit amor e Tra bianco e nero di Che Dio ci aiuti. Quelli odierni sono il diciassettesimo e diciottesimo appuntamento dell’ottava stagione.

Che Dio ci aiuti Omnia vincit amor, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Che Dio ci aiuti 8 sono la Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia, e Rai Fiction.

Ideata da Carlotta Ercolino, la sceneggiatura è di Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino ed Umberto Gnoli. La regia è firmata da Francesco Vicario. Le riprese si sono svolte fra Roma ed Assisi.

La serata odierna è la penultima dell’ottava stagione. Gli episodi di giovedì 1° maggio iniziano, come sempre, alle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Che Dio ci aiuti Omnia vincit amor, la trama

Nel corso di Omnia vincit amor di Che Dio ci aiuti 8, i protagonisti Lorenzo ed Azzurra sono impegnati, insieme, su un caso decisamente complesso, che riguarda un bambino abbandonato. Nel frattempo, il personaggio interpretato da Giovanni Scifoni riflette su Cristina e Pietro.

La conoscenza fra Melody e Corrado va a gonfie vele e i due sembrano, finalmente, felici insieme. Azzurra, tuttavia, ha seri dubbi in merito al loro rapporto. Olly, infine, mette in discussione l’amore di suo padre trovandosi a scavare nei ricordi del passato.

Tra bianco e nero, la trama

La penultima serata con Che Dio ci aiuti 8 procede con l’appuntamento Tra bianco e nero. In esso, la protagonista Azzurra aiuta un padre e un figlio, separati da anni. Come se non bastasse, il personaggio principale supporta Olly nel suo momento difficile, riguardante il suo rapporto con il genitore.

Melody, a sua volta, è nervosa per Sandrino, mentre Lorenzo dubita di aver messo in crisi Pietro e Cristina. Infine, Cristina fa una scoperta molto importante in merito a Lorenzo e rimane sconvolta.

Che Dio ci aiuti Omnia vincit amor, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, i cui due nuovi appuntamenti sono proposti, dalle ore 21:20 circa, su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand su Rai Play.