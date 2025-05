Da giovedì 22 maggio, Canale 5 propone Avanti un Altro! prima serata. Come intuibile già dal titolo, il game show, da anni punto di riferimento nell’access prime time della rete ammiraglia del Biscione, è trasmesso eccezionalmente dalle ore 21:20 circa.

Avanti un Altro! prima serata, i conduttori e il regolamento

Al timone di Avanti un Altro! prima serata è confermatissimo Paolo Bonolis, padrone di casa del format sin dal suo debutto, essendo inoltre anche uno degli ideatori. Al suo fianco, pronto a mettersi in gioco nelle varie gag, torna Luca Laurenti.

Non cambia il regolamento che ha reso iconico lo show. A differenza di quanto accaduto in passato, negli speciali di prima serata non si cimentano concorrenti vip, ma bensì personaggi comuni. I partecipanti devono cercare di rispondere in modo corretto alle domande del conduttore, per riuscire a pescare dal pidigozzaro. Esso è formato dai cosiddetti pidigozzi, che custodiscono differenti valori economici ma che possono anche evocare alcuni dei personaggi storici dello show, come Lo Iettatore con la Moglie e La Bona Sorte.

Al termine, lo sfidante che è riuscito ad accumulare il montepremi provvisorio più alto affronta il gioco finale, che consiste nel rispondere in modo sbagliato a ventuno domande.

Avanti un Altro! prima serata, due puntate ancora inedite condensate in una

Il ciclo di Avanti un Altro! prima serata è formato, ogni settimana, da una puntata, composta a sua volta da due appuntamenti dalla durata di circa un’ora ciascuno. Essi, rimasti fino ad ora inediti e registrati in precedenza, sono stati montati ed uniti in una sola serata. Oltre che in televisione, è possibile fruire del format anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.

Sempre molto folto il cast che compone il Salottino, capitanato da Miss Claudia. In tale spazio ci sono la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, gli storici Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto e il Coreografo. Non mancano neanche la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson e la Hostess Greta Cianfano. Inoltre, è confermata Flavia Vento, protagonista della rubrica Vento del mistero, nella quale sono poste domande legate alla spiritualità.

I buoni ascolti degli altri speciali

Per Avanti un Altro! non si tratta del debutto in prima serata. Già in questa stagione, infatti, il game show è andato in onda dalle ore 21:20 lo scorso 27 marzo. In tale occasione, Bonolis e Laurenti hanno accolto Maria De Filippi ed Angelo Pintus. La trasmissione, in quella occasione, ha ottenuto buoni ascolti, convincendo poco più di 2 milioni e mezzo di spettatori con il 16,7%.