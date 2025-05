La terza edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi procede, giovedì 29 maggio, con un nuovo appuntamento. Il programma, che mira ad approfondire le varie tematiche che riguardano l’universo femminile, è trasmesso su Rai 3, dalle ore 21:25 circa.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi 29 maggio, gli ospiti fissi

Al timone di Donne sull’orlo di una crisi di nervi c’è il solito Piero Chiambretti. Quest’ultimo è affiancato, in studio, dalle tre opinioniste, cioè Anna Lou Castoldi, Alba Parietti e Rosita Celentano. Esse sono chiamate a fornire il loro punto di vista sulle vicende affrontate, dialogando con i vari ospiti che si alternano in studio.

La puntata, oltre che in televisione, è fruibile in streaming ed on demand su Rai Play. Confermato il coinvolgimento del giornalista Maurizio Mannoni, che firma la classifica degli uomini in crisi della settimana. Ippolita Baldini, invece, interpreta nuovamente Robi, la figlia della marchesa. In prima fila, in platea, ci sono la Casalinga di Alpignano e Giada Biaggi, oltre al giornalista Giorgio Dell’Arti e il comico Alessandro Ciacci.

Le rubriche

Nel corso di Donne sull’orlo di una crisi di nervi non mancano i collegamenti con i corrispondenti della TV di Stato all’estero. A tal proposito ci sono Gennaro Sangiuliano da Parigi, Nicoletta Manzione da Londra e Laura Pepe da Washington.

L’attrice Asia Argento, lo scorso anno opinionista nel format, racconta una sua esperienza cinematografica nella rubrica Doppia Identità. Francesca Pascale propone nuovi aneddoti contenuti nel suo libro I miei primi 40 anni.

Infine, torna Vittorio Feltri, che commenta le principali notizie contenute nei quotidiani nazionali.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi 29 maggio, gli ospiti

Durante Donne sull’orlo di una crisi di nervi di giovedì 29 maggio è dato spazio a vari ospiti. Arriva, in primis, l’attore Patrizio Rispo, noto al pubblico soprattutto per la sua partecipazione alla soap opera Un Posto al Sole, dove interpreta l’amato portiere Raffaele Giordano.

In studio l’attrice Ilenia Pastorelli, vincitrice di un David di Donatello come Miglior attrice per il lavoro svolto nella pellicola Lo chiamavano Jeeg Robot. Il padrone di casa dialoga a lungo con Don Stefano Stimamiglio, giornalista ordinato sacerdote nel 2007 e che ricopre il ruolo di direttore della rivista Famiglia Cristiana.

Altra protagonista di Donne sull’orlo di una crisi di nervi è Federica Angeli, giornalista da sempre impegnata in inchieste contro la criminalità organizzata. Infine, c’è Patrick Facciolo, esperto che analizza la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale di politici e celebrità.