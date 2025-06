Domenica 8 giugno, Rai 1 ha mandato in onda la prima puntata di Reazione a Catena 2025. Al timone del format c’è Pino Insegno, confermato per il secondo anno consecutivo.

Girato nello studio di Napoli, il programma conferma il meccanismo di funzionamento solito. Ad affrontare la gara vi sono due squadre, che si sfidano in varie prove. Fra esse vi sono due novità, ovvero Le parole mancanti e La sillaba fortunata. Nel primo, gli sfidanti devono riempire dei buchi in delle frasi, per completarla. Nel secondo, invece, i concorrenti devono indovinare una serie di sillabe fra due alternative.

Reazione a Catena 2025 prima puntata, i team che si sfidano sono I Tipi da Spiaggia e I Tiri Liberi

Inizia la prima puntata di Reazione a Catena 2025. Il conduttore Pino Insegno accoglie il pubblico e saluta Marco Liorni. Lo studio è tutto nuovo e decisamente molto più grande e con più pubblico.

Il presentatore dà spazio ai team. Essi sono I Tipi da Spiaggia e I Tiri Liberi. La prima compagine è formata da Mattia, Damiano e dal capitano Davide. La seconda squadra, invece, è animata da Luca, Fabio e la capitana Sabrina. Il gioco parte con la novità Le parole mancanti.

Esso è composto da una serie di frasi, che presentano dei buchi di parole. Il totale delle frasi, alla fine, compone un discorso. Ogni parola esatta assegna duemila euro al team, che vanno ad arricchire il montepremi provvisorio. La prova termina con I Tiri Liberi in vantaggio, avendo 8 mila euro di budget contro i 4 mila de I Tipi da Spiaggia.

La catena musicale e gli altri round

La prima puntata di Reazione a Catena 2025 procede con la seconda manche, ovvero La catena musicale. Ogni risposta esatta dona ai concorrenti una nota. Al termine della catena, i team devono riuscire ad individuare la canzone al centro della manche. La hit è Bellissima di Annalisa.

Il confronto prosegue con la terza manche. Si tratta dell’altra novità, ovvero La sillaba fortunata. Essa si basa su una sequenza da indovinare di 8 parole, legate l’una con l’altra da relazioni di tipo linguistico e/o da associazioni di idee. La parola con cui inizia questa sequenza è evidente fin dall’inizio. Partendo da questa prima parola, alle squadre in gioco verranno proposte due opzioni, ognuna delle quali formata da due lettere.

Al termine, c’è per la seconda volta La 0Catena Musicale. Il brano al centro di questa seconda catena è Una canzone d’amore degli 883. Grande equilibrio per ora nel match: I Tipi da Spiaggia sono a quota 26 mila euro, mentre gli sfidanti I Tiri Liberi sono a 25 mila euro.

Reazione a Catena 2025 prima puntata, L’Intesa vincente

La prima puntata di Reazione a Catena procede con Una tira l’altra, storica manche del format. Al termine della catena, I Tipi da Spiaggia sbagliano le riposte della Zip, assegnando agli sfidanti i 15 mila euro in palio.

Si va, come sempre, ad un ritmo spedito. Pino Insegno lancia il gioco seguente, ovvero Quando dove come perché. Tocca, subito dopo, Quattro per una.

I due team si fronteggiano in un’altra catena di parole, al termine della quale I Tipi da Spiaggia vincono i cinque secondi di bonus grazie alla Zot.

Le squadre, dopo le anticipazioni del telegiornale, si sfidano ne L’Intesa vincente. In essa, I Tipi da Spiaggia hanno non poche difficoltà, chiudendo a quota quattro parole esatte. Migliore, invece, la performance de I Tiri Liberi, che sono i primi campioni della stagione, grazie alle dieci parole esatte indovinate.

Il gioco finale

I Tiri Liberi, nella prima puntata di Reazione a Catena 2025, affrontano L’ultima catena con un budget di 116 mila euro. Una cifra che, a causa di numerosi errori, scende a quota 3 mila e 600 euro, dimezzata dopo l’acquisizione del terzo elemento. I concorrenti sono chiamati ad individuare la parola corrette con Fa iniziale ed A finale, da associare a Paese ed ad Ombra. Alla fine, i tre puntano su Fantasma, riuscendo a vincere la cifra messa in palio, pari a circa 1800 euro.