Il film Scrivi sempre con il cuore, diretto da T.W. Peacocke, è una commedia romantica del 2019 prodotta da Hallmark Channel. Racconta, infatti, un viaggio invernale tra due scrittori molto diversi, costretti a condividere un tour promozionale. Il film è disponibile su Rai Premium e ha una durata di 84 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Scrivi sempre con il cuore

La regia è firmata da T.W. Peacocke, mentre la sceneggiatura è di MacKenzie Austin e Carrie Freedle. Il film è una produzione USA–Canada, realizzata da HP Love Books, Brad Krevoy Television e Hideaway Pictures.

I protagonisti principali sono:

Jen Lilley nel ruolo di Cassie Winslett, una giovane autrice esordiente.

nel ruolo di Cassie Winslett, una giovane autrice esordiente. Kevin McGarry nel ruolo di Elliot Somersby, uno scrittore di bestseller.

nel ruolo di Elliot Somersby, uno scrittore di bestseller. Mary-Margaret Humes nel ruolo di Jeannine, madre di Cassie.

Dove è stato girato?

Hanno girato le riprese in Canada, in ambientazioni innevate che ricreano l’atmosfera invernale del tour letterario. Le location includono:

L’ Ontario – per le scene nei centri abitati e nei paesaggi rurali.

– per le scene nei centri abitati e nei paesaggi rurali. Set interni ricostruiti – per librerie, hotel e ambienti domestici.

Trama del film Scrivi sempre con il cuore

Cassie Winslett è una giovane scrittrice al suo primo romanzo, ispirato al proprio divorzio. Per promuovere il libro, l’editore la abbina a Elliot Somersby, autore affermato e carismatico, per un tour condiviso in auto attraverso il Paese.

Cassie trova Elliot arrogante e presuntuoso, ma durante il viaggio — tra firmacopie, hotel e chilometri sotto la neve — i due iniziano a conoscersi meglio. Le loro differenze diventano punti di forza, e tra battibecchi e confidenze nasce una sintonia inaspettata.

Il tour si trasforma così in un percorso di crescita personale e sentimentale, dove entrambi imparano a guardare oltre le apparenze e a riscoprire il valore dell’amore. Ma alla fine del viaggio, saranno davvero pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme?

Spoiler finale

Dopo un tour promozionale ricco di battibecchi, confessioni e momenti di complicità, Cassie ed Elliot si ritrovano cambiati. Lei ha imparato a credere nel proprio talento e a non nascondersi più dietro l’ombra della madre famosa; lui ha abbassato le difese, mostrando un lato più autentico e vulnerabile.

Nel momento in cui il tour finisce, entrambi sembrano destinati a tornare alle rispettive vite. Ma proprio quando Cassie sta per partire, Elliot la raggiunge con una copia del suo libro, in cui ha scritto una dedica speciale: “Scrivi sempre con il cuore. E seguilo.”

Cassie sorride, commossa. I due si abbracciano sotto la neve, lasciando intendere che il loro prossimo capitolo non sarà solo letterario, ma anche sentimentale. Il film si chiude con un bacio tenero e la promessa di un amore nato tra le righe e cresciuto tra le pagine della vita.

Cast completo del film Scrivi sempre con il cuore