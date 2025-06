Stasera in tv lunedì 30 giugno 2025. Su Rai2, il telefilm Elsbeth, con Carrie Preston. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 30 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma Noos. Anche quest’anno accanto ad Alberto Angela c’è una squadra di giovani divulgatori: l’astrofisica Edwige Pezzulli, il paleontologo Alessandro Chiarenza, l’astrofisico Luca Perri, la fisica Giuliana Galati e il chimico Ruggero Rollini. Tra gli ospiti fissi, Massimo Polidoro, Dario Fabbri e Carlo Lucarelli.

Su Rai2, alle 21.20, altri due episodi del telefilm Elsbeth, con Carrie Preston. Il primo episodio s’intitola, “La notte del diavolo”. L’attrice Mac Altman, ex bambina prodigio, si risveglia confusa dopo una festa convinta di avere ucciso qualcuno. Elsbeth (Carrie Preston) l’aiuta a ricostruire, passo dopo passo, tutta la serata. E così le due scoprono il cadavere del fidanzato di Mac. A seguire, “Elsbeth 11”. Mentre indagano sulla morte di un dipendente della gioielleria più esclusiva di New York, Elsbeth e il team scoprono i piani per una rapina orchestrata da un insospettabile.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con il programma Filorosso. Anche questa settimana Manuela Moreno ci accompagna nel cuore dell’attualità con uno sguardo chiaro, critico e sempre attento alla realtà. Attraverso interviste esclusive, inchieste sul campo e ospiti di rilievo, italiani e internazionali, “Filorosso” racconta i principali fatti dell’estate 2025.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Alla già complicata ed incerta situazione internazionale si è aggiunto lo scorso 13 giugno l’intervento armato di Israele per fermare con la forza il programma nucleare dell’Iran. Nicola Porro ne parlerà probabilmente anche questa sera in quella che dovrebbe essere l’ultima puntata stagionale.

Su Canale 5, alle 21.00, Club World Cup 25 Fifa – Ottavi di finale. Prosegue in chiaro su Canale 5 la seconda fase del nuovo Mondiale per club, quella degli ottavi di finale. Questa sera scendono in campo a Charlotte la prima classificata del Gruppo E, quello dell’Inter, e la seconda del Gruppo F, quello del Borussia Dortmund. L’altro ottavo si può vedere nella notte su Dazn.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti – Speciale. Un’altra puntata speciale del programma nato da una costola di “Piazza pulita”. Corrado Formigli lo ha realizzato con Alberto Nerazzini, giornalista investigativo e documentarista che stasera propone l’inchiesta intitolata “Immortalità”.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show In & Out – Niente di serio. Terza puntata del nuovo show, molto apprezzato dalla critica, che riunisce sullo stesso palco nove giovani stelle del panorama comico italiano. Come Daniele Tinti, conduttore sul web di uno dei podcast più amati in assoluto, “Tintoria”.

Su Nove, alle 21.30, il programma musicale Renato Zero Autoritratto. Questa sera rivediamo il concerto di Renato Zero che si è svolto il 21 e 22 giugno 2024 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sul palco con l’artista romano anche una band di 7 musicisti e un coro a 8 voci.

I film di questa sera lunedì 30 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2017, di Elijah Bynum, Hot Summer Nights, con Timothée Chalamet. Daniel è un goffo giovane che si ritrova, contro ogni previsione, a capo di un giro di traffico di droga a Cape Cod. Gli eventi prendono una svolta drammatica quando s’innamora della sorella del suo partner.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Jake Scott, American Woman, con Siena Miller, Aaron Paul. La vita di Deb cambia radicalmente con la scomparsa della figlia adolescente. Mentre affronta le indagini e il processo, la donna deve anche prendersi cura del nipote.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1965, di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più, con Clint Eastwood. Il cacciatore di taglie conosciuto come “il monco” dà la caccia ad un bandito messicano soprannominato “Indio”, appena evaso dal carcere. Ma non è il solo a volerlo catturare.

Su Iris, alle 21.15, il film di fantascienza del 1981, di George Miller, Interceptor, il guerriero della strada, con Mel Gibson. In un futuro postatomico, il guerriero solitario Mad Max va a caccia di carburante, diventato il bene più prezioso sulla Terra. Ma si trova coinvolto in una lotta tra clan.

Stasera in tv lunedì 30 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Uberto Pasolini, Itaca – Il ritorno, con Ralph Fiennes. Dopo anni di lontananza e un viaggio burrascoso, Odisseo ritorna ad Itaca e scopre che i Proci l’hanno assediata. Ma l’uomo non ha intenzione di cedere il suo regno ed escogita un piano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2002, di Julie Taymor, Frida, con Salma Hayek, Alfred Molina, Edward Norton. La vita della pittrice messicana Frida Kahlo. Dal matrimonio con Diego Rivera, al controverso rapporto con un leader russo, fino alla complicata storia d’amore con una donna.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2016, di Gianluca Ansanelli, Troppo napoletano, con Serena Rossi, Gennaro Guazzo. A Napoli, Debora è preoccupata per il figlio Ciro, forse turbato dalla morte del padre. Decide, così, di chiedere un consulto allo psicologo Tommaso Orfei. Il medico intuisce la causa del problema.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2024, di Eli Roth, Borderlands, con Cate Blanchett. Lilith, cacciatrice di taglie dal passato misterioso, torna sul suo pianeta natale, Pandora, per trovare la figlia scomparsa del potente Atlas. Qui stringerà un’alleanza con un’improbabile squadra di reietti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 2014, di Kenneth Branagh, Jack Ryan – L’iniziazione, con Chris Pine. L’analista finanziario Jack Ryan lavora sotto copertura per la Cia. Un giorno scopre un complotto per far collassare l’economia americana e fa di tutto per sventare il piano.