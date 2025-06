Dal 29 giugno 2025, ogni domenica sera su Rai 2, prende il via Facci Ridere, il nuovo varietà comico che vede al timone Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Questo format punta a riportare il sorriso nelle case degli italiani. Lo fa valorizzando l’umorismo popolare e regionale, senza premi in denaro né televoto. Troverai solo risate, improvvisazione e talento autentico.

—

Facci Ridere: un’Italia che ride da Nord, al Centro fino al Sud in gara

Il cuore di Facci Ridere Rai 2 è una sfida tra tre squadre, ognuna rappresentante una macroarea geografica del Paese: Nord, Centro e Sud Italia. I concorrenti, comici non professionisti, si esibiscono in sketch, imitazioni, monologhi e racconti umoristici. Mirano a far ridere una giuria di tre “Musoni” – volti noti dello spettacolo che, per una sera, dovranno rimanere impassibili.

Nella prima puntata, la giuria comprende Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini e Carolina Rey. Il meccanismo è semplice: chi riesce a farli ridere, guadagna punti per la propria squadra. Alla fine della serata, eleggono la zona più divertente d’Italia.

—

Insegno e Ciufoli: la comicità come mestiere e missione

Pino Insegno e Roberto Ciufoli, storici membri della Premiata Ditta, tornano insieme sul piccolo schermo con una complicità che affonda le radici nei banchi di scuola. Il loro obiettivo non è solo intrattenere, ma anche restituire dignità alla comicità semplice, quella che nasce dalla spontaneità e dalla cultura popolare.

Stand by Me produce il programma in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai. Si distingue per l’assenza di premi materiali: i vincitori ricevono simbolicamente un cesto di prodotti tipici regionali. Questo gesto celebra l’identità gastronomica e culturale del nostro Paese.

—

Un varietà fuori dagli schemi: risate senza filtri

Facci Ridere Rai 2 si presenta come un’alternativa ai format competitivi e ai talent show tradizionali. Non ci sono eliminazioni, televoti o drammi costruiti. Solo la voglia di far ridere, con barzellette, parodie, travestimenti comici e balletti improbabili. Ogni puntata è un piccolo festival della comicità italiana, dove la creatività è libera di esprimersi.

Il programma è disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi preferisce godersi le puntate on demand. Un’occasione per riscoprire il valore della risata condivisa, in un’epoca in cui l’ironia sembra sempre più sotto pressione.