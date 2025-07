Marked Men Oltre le regole (Marked Men: Rule + Shaw), diretto da Nick Cassavetes, è un film di genere romantic drama del 2025 tratto dal bestseller di Jay Crownover. Il film racconta una storia d’amore intensa e tormentata tra una studentessa modello e un tatuatore ribelle. È disponibile su Prime Video e ha una durata di 93 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Marked Men Oltre le regole

Nick Cassavetes, già noto per Le pagine della nostra vita, dirige il film. Invece, Sharon Soboil ha scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è curata da Voltage Pictures, con la partecipazione di diversi produttori.

I protagonisti principali della vicenda sono:

Chase Stokes , nel ruolo di Rule Archer, un tatuatore affascinante e tormentato.

, nel ruolo di Rule Archer, un tatuatore affascinante e tormentato. Sydney Taylor , che interpreta Shaw Landon, una studentessa di medicina.

, che interpreta Shaw Landon, una studentessa di medicina. Alexander Ludwig , nel ruolo di Rome Archer, il fratello maggiore.

, nel ruolo di Rome Archer, il fratello maggiore. Altri attori completano il cast con ruoli di supporto.

Dove è stato girato?

La produzione ha scelto location negli Stati Uniti per le riprese. Le ambientazioni, infatti, evocano il contrasto tra due mondi diversi. La troupe ha ricreato in studio gli interni del negozio Marked. Le sequenze esterne, invece, sfruttano quartieri urbani. La lavorazione è avvenuta nel 2024. Kenji Katori ha curato la fotografia. Mentre George Kallis ha composto le musiche originali.

Trama del film Marked Men Oltre le regole

La trama segue Shaw Landon, una studentessa di medicina. Lei, infatti, è segretamente innamorata di Rule Archer. Lui è un tatuatore ribelle e fratello del suo defunto migliore amico. Rule, tuttavia, l’ha sempre considerata una presenza distante. Una notte, però, cambia tutto. I due si avvicinano e iniziano una relazione intensa. Shaw, quindi, deve affrontare le pressioni familiari. Rule, invece, lotta con il suo dolore e la paura di amare. Il negozio di tatuaggi Marked diventa così il loro crocevia.

Spoiler finale

Nel finale, Shaw decide di seguire il suo cuore. Sfida, infatti, le aspettative della sua famiglia. Rule, invece, riesce finalmente ad aprirsi. Questo accade dopo un confronto con i genitori. I due, quindi, si ritrovano come anime affini. Affrontano così il dolore insieme. Il film, perciò, si chiude con una scena nel negozio Marked. Lì, Rule disegna un tatuaggio per Shaw. Non è solo un gesto d’amore, ma un segno di rinascita.

Cast completo del film Marked Men Oltre le regole

Il cast del film unisce interpreti giovani e carismatici. Essi, infatti, sono già noti al pubblico delle serie teen e dei film romantici.