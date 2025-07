Stasera in TV lunedì 14 luglio 2025, la prima serata si divide tra divulgazione, concerti, talk show e film cult. Su Rai 1 torna Noos – L’avventura della conoscenza con Alberto Angela, mentre su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Cornetto Battiti Live. Da segnalare anche Il gladiatore II su Sky Cinema, C’era una volta il West su Rai Movie, e il thriller Nella tana dei lupi su Rai 4. Ecco la guida completa.

Stasera in TV lunedì 14 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre Noos – L’avventura della conoscenza. Alberto Angela conduce il programma. La trasmissione, infatti, porta alla scoperta di meraviglie scientifiche e storiche.

Rai 2 alle 21.20 presenta la serie Elsbeth – Sì, Chef!. L’avvocata eccentrica Elsbeth Tascioni, infatti, indaga su un omicidio. Questo delitto avviene in un ristorante stellato.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda il talk Filorosso. Manuela Moreno conduce il programma. In studio, infatti, ci sono ospiti e collegamenti sui temi caldi della politica.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 trasmette Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce il talk show. Il programma, infatti, offre approfondimenti su economia, politica e attualità.

Canale 5 alle 21.20 presenta Cornetto Battiti Live. Ilary Blasi e Alvin conducono il concerto dell’estate. Lo show, infatti, ospita grandi nomi della musica da Piazza Libertà a Bari.

Italia 1 alle 21.20 offre un nuovo episodio di Chicago P.D.. A seguire, il canale propone altri due episodi della stagione 11.

La7 alle 21.15 manda in onda il film L’uomo della pioggia. Matt Damon e Danny DeVito sono i protagonisti. Un giovane avvocato, infatti, difende due anziani da una compagnia corrotta.

TV8 alle 21.35 propone lo show comico In & Out – Niente di serio. Sul palco si alternano nove comici tra sketch e improvvisazioni.

Nove alle 21.30 trasmette una nuova puntata di Little Big Italy. Francesco Panella, infatti, va alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero.

I film di questa sera in tv lunedì 14 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 offre il thriller Nella tana dei lupi. Gerard Butler è il protagonista. Una banda di rapinatori pianifica un colpo. Un detective spietato, però, è sulle loro tracce.

Rai Movie alle 21.10 trasmette il western cult C’era una volta il West. Sergio Leone dirige la pellicola, con Henry Fonda e Claudia Cardinale.

Iris alle 21.15 manda in onda la commedia Employee of the Month. Due impiegati si sfidano per conquistare una collega.

La5 alle 21.10 propone il film romantico Come un uragano. Richard Gere e Diane Lane interpretano due anime ferite.

Cielo alle 21.20 trasmette il dramma Giorni d’estate. La storia si svolge in una località balneare tra amori e nostalgia.

Italia 2 alle 21.25 offre l’anime cult Lupin III: Trappola mortale.

I film su Sky lunedì 14 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone Il gladiatore II. Il film è il sequel del celebre cult con Paul Mescal. Sedici anni dopo Marco Aurelio, infatti, Roma è oppressa dalla tirannia.

Sky Cinema Action alle 21.00 trasmette Assassin. Jonathan Rhys Meyers interpreta un ex agente CIA. Egli, infatti, torna in azione per fermare una rete di vendetta.

Sky Cinema Family alle 21.00 manda in onda Barely Lethal. Hailee Steinfeld interpreta una giovane agente segreta. Lei, infatti, inscena la propria morte per vivere da liceale.

Sky Cinema Romance alle 21.00 offre Lei mi parla ancora. Renato Pozzetto è il protagonista. Un uomo anziano, infatti, rivive l’amore per la moglie defunta.

Sky Cinema Collection alle 21.45 trasmette nuovamente Il gladiatore II. A seguire, il canale propone Il colosso di Rodi.