Rosamunde Pilcher Colazione da Tessa, diretto da Karola Meeder, è un film sentimentale tedesco del 2024 ambientato tra le coste romantiche della Cornovaglia. In onda su Canale 5, ha una durata di 90 minuti e il titolo originale è Frühstück bei Tessa.

Regia, produzione e protagonisti del film Rosamunde Pilcher Colazione da Tessa

Karola Meeder dirige il film. Invece, Martin Wilke e Jochen S. Franken firmano la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è di ZDF e Neue Deutsche Filmgesellschaft. Stefan Ditner, infine, ha curato la fotografia.

I protagonisti principali della storia sono:

Marie von Reibnitz , nel ruolo di Tessa Grant, la proprietaria di un bed and breakfast.

Lucas Reiber , che interpreta David Johnson, un giovane erede in cerca di riscatto.

Esther Schweins , nel ruolo di Carol Johnson, la madre di David.

Ben Braun , che interpreta Bruce, l'amore di gioventù di Tessa.

Altri attori completano il cast con ruoli di supporto.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film in Cornovaglia. Ha usato, infatti, villaggi costieri e scogliere panoramiche. La lavorazione si è svolta nel 2023. La produzione, invece, ha ricostruito gli interni in studio. Questo, infatti, per mantenere la coerenza visiva.

Trama del film Rosamunde Pilcher Colazione da Tessa

La trama segue la vivace Tessa Grant. Lei, infatti, gestisce un bed and breakfast in Cornovaglia. Nutre, inoltre, un sentimento segreto per Bruce. Quest’ultimo, però, è promesso a Megan. Nel frattempo, David Johnson arriva alla struttura. Sua madre Carol, infatti, ha perso tutta la fortuna. David, quindi, eredita il bed and breakfast. Si ritrova, perciò, ad affrontare una nuova vita. Tra colazioni condivise e scelte difficili, Tessa dovrà capire la verità.

Spoiler finale

Nel finale, Tessa scopre che Bruce non è l’uomo che credeva. Capisce, infatti, che Megan ha manipolato la situazione. Dopo un confronto, David le confessa i suoi sentimenti. Tessa, quindi, capisce che l’amore è presenza e autenticità. Il film, perciò, si chiude con una colazione all’aperto. Lì, infatti, Tessa e David iniziano una nuova vita insieme.

Cast completo del film Rosamunde Pilcher Colazione da Tessa

Il cast del film unisce attori tedeschi e britannici. Essi, infatti, incarnano con delicatezza le emozioni tipiche della saga.