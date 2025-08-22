Una storia d’amore intensa, struggente e indimenticabile: Only You (titolo originale: Sadece Sen) è un film drammatico e sentimentale turco del 2014, che il regista Hakan Yonat dirige con grande trasporto emotivo. In onda in prima serata su Canale 5 il 22 agosto 2025 alle 21:21, la pellicola è il remake del celebre film sudcoreano Always. Infatti, racconta una storia d’amore quasi impossibile, fatta di sacrificio e seconde possibilità, tra un ex pugile tormentato dal suo passato e una giovane donna non vedente che gli insegnerà a vedere di nuovo il mondo con il cuore.

Regia, produzione e protagonisti del film Only You

Hakan Yonat firma la regia, con uno stile visivo diretto, crudo e incredibilmente coinvolgente. Il film, inoltre, è una produzione interamente turca del 2014, con una sceneggiatura scritta da Aslı Zengin e Ceren Aslan, e distribuito da Boyut Film. I protagonisti assoluti sono due volti amatissimi del cinema turco: İbrahim Çelikkol, che offre un’interpretazione magistrale nel ruolo dell’ex pugile tormentato Alì; Belçim Bilgin, intensa e solare nei panni della dolce Hazal; e Kerem Can, che interpreta Koray, una figura chiave legata al doloroso passato del protagonista.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film interamente in Turchia, scegliendo come location principale la metropoli di Istanbul. Le riprese, infatti, si sono svolte tra i quartieri più periferici, parcheggi notturni, ospedali e zone portuali. Di conseguenza, la fotografia urbana, spesso cupa e malinconica, accentua perfettamente il senso di solitudine iniziale dei personaggi e il loro difficile percorso verso la redenzione.

Trama del film Only You

La storia segue Alì, un ex pugile dal passato burrascoso e violento che, dopo essere uscito di prigione, vive una vita solitaria e isolata. Lavora, infatti, come guardiano notturno in un parcheggio, cercando di sfuggire ai fantasmi che lo perseguitano. Una sera, però, la sua routine viene dolcemente interrotta dall’arrivo di Hazal, una giovane donna non vedente, solare e piena di vita. La ragazza, infatti, frequentava quel luogo per guardare la televisione insieme al precedente custode. Tra i due, inizialmente così diversi, nasce una timida complicità che, poco a poco, si trasforma in un amore profondo e totalizzante. Hazal, infatti, con la sua purezza, riesce a scalfire la corazza di Alì, riportando la luce nella sua vita.

Tuttavia, quando Alì scopre che Hazal potrebbe riacquistare la vista grazie a un costosissimo intervento di trapianto di cornea, il suo passato torna a bussare. Per questo motivo, pur di trovare il denaro necessario, decide di tornare a fare l’unica cosa che sa fare: combattere. Accetta, quindi, di partecipare a un pericoloso combattimento clandestino. Sebbene il pugile riesca a trionfare, subito dopo l’incontro viene brutalmente aggredito da un gruppo di criminali che lo derubano e lo gettano, credendolo morto, nelle acque gelide del porto.

Spoiler finale

Passa un anno. Hazal, grazie ai soldi di Alì, ha riacquistato la vista e ha aperto un piccolo e grazioso negozio di ceramiche. Non ha mai dimenticato l’uomo che le ha ridato la luce, ma lo crede morto. Un giorno, però, incontra casualmente Alì, sopravvissuto miracolosamente ma rimasto sfigurato e con gravi problemi di deambulazione. Inizialmente non lo riconosce, ma quando lui le parla, il suo cuore non ha dubbi. La loro storia sembra poter finalmente riprendere, ma il passato torna ancora una volta a bussare alla loro porta. Koray, un uomo legato a un tragico evento che ha segnato la vita di entrambi senza che loro lo sapessero, riemerge con una verità sconvolgente che rischia di distruggere tutto. Il film, quindi, si chiude con Alì e Hazal che, dopo aver affrontato l’ultimo, terribile segreto, si ritrovano finalmente. Sono consapevoli delle loro ferite, ma pronti a ricominciare insieme, in una scena che celebra la forza invincibile dell’amore e del perdono.

Cast completo del film Only You

Infine, il cast di Only You è composto da interpreti turchi di grande talento e intensità, capaci di dare corpo e anima a una storia tanto drammatica quanto romantica. Ecco tutti gli interpreti e i ruoli principali: